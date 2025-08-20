Icon Menü
Krieg in der Ukraine: Russland startet Luftangriff mit Kampfdrohnen auf Ukraine

Krieg in der Ukraine

Russland startet Luftangriff mit Kampfdrohnen auf Ukraine

Um einen Besuch des US-Sondergesandten Witkoff im Kreml hatte Russland die Intensität von Luftangriffen auf die Ukraine etwas reduziert. Nun steigt die Zahl der Drohnen die dritte Nacht in Folge.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Russland hat erneut einen größeren Luftangriff mit Drohnen iranischer Bauart auf die Ukraine gestartet. (Archivbild)
    Russland hat erneut einen größeren Luftangriff mit Drohnen iranischer Bauart auf die Ukraine gestartet. (Archivbild) Foto: Andreas Stein/dpa

    Das russische Militär hat einen größeren Luftangriff mit Kampfdrohnen auf Ziele im ukrainischen Hinterland gestartet. In der Hauptstadt Kiew war kurz vor Mitternacht Ortszeit (23.00 Uhr MESZ) Flugabwehrfeuer zu hören, wie ein Korrespondent der Deutschen Presse-Agentur berichtete. In mehr als der Hälfte des Landes war wegen der Gefahr anfliegender Drohnen Luftalarm ausgelöst worden. Ukrainische Militärbeobachter informierten über mehrere Dutzend in der Luft befindlicher feindlicher Kampfdrohnen mit westlichem Kurs.

    Die Ukraine wehrt sich seit knapp dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion.

