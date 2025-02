Schüsse aus Schreckschusswaffe: Mann von SEK festgenommen

Ein 30-Jähriger soll in Mittelfranken mit einer Schreckschusswaffe auf der Straße geschossen haben. Wie die Polizei mitteilte, randalierte der Mann in den Morgenstunden in einem Einfamilienhaus in Hilpoltstein (Landkreis Roth), rannte auf die Straße, schoss mehrmals und lief wieder ins Haus zurück.

Seine drei Angehörigen, die auch in dem Haus wohnen, konnten aus dem Gebäude fliehen und die Polizei rufen. Es sei niemand verletzt worden.

Der 30-Jährige wurde laut Polizei von Kräften des SEK im Haus überwältigt und festgenommen. Er habe sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden, die ein Polizeisprecher nicht näher ausführte. Im Zimmer des 30-Jährigen fanden die Spezialkräfte eine Vielzahl von Softair- und Schreckschusswaffen und stellten diese sicher.

Aufgrund seines Zustandes wurde der 30-Jährige in das Bezirksklinikum Ansbach gebracht. Dort müsse er wohl noch länger bleiben, sagte ein Polizeisprecher. Sachschaden sei nicht entstanden. Die Ermittlungen laufen.