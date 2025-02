73-Jähriger erstochen - Frau wegen Mordes angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Landshut hat eine Frau wegen Mordes an einem 73 Jahre alten Bekannten angeklagt. Die inzwischen 44-Jährige soll im März vergangenen Jahres den Mann mit einem Messer erstochen haben. Mehrere Medien hatten über die Anklageerhebung berichtet. Staatsanwaltschaft und Landgericht Landshut bestätigen dies.

Opfer und Angeklagte kannten sich demnach. In welcher Beziehung die beiden konkret zueinander standen, wurde nicht bekannt.

Die Angeklagte schweigt bisher zu den Vorwürfen. Was die Hintergründe der Tat gewesen sein könnten, teilten die Justizbehörden nicht mit.

Laut Landgericht wird von einem möglichen Prozessbeginn ab Mitte Mai ausgegangen. Termine seien aber noch nicht festgesetzt.

Ein Passant, der dem Vernehmen nach auf dem Weg zur Arbeit war, hatte vor knapp einem Jahr am frühen Morgen gegen 5.45 Uhr den Toten auf einem Parkplatz unweit der AOK-Zentrale in Freising entdeckt. Schnell war klar, dass der Mann nicht eines natürlichen Todes gestorben war.

Stunden später nahm die Polizei die Frau in der Wohnung des Opfers fest. Die Frau sitzt seit Erlass des Haftbefehls nach ihrer Festnahme in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt München.

