Mann bedroht Grünen-Mitglieder an Infostand

Ein Mann soll an einem Informationsstand der Grünen in Wangen im Allgäu Parteimitglieder bedroht haben. Polizeiangaben zufolge soll der Unbekannte am Samstag auf den Stand zugegangen sein, auf den Boden gespuckt und vier Parteimitglieder beleidigt haben. Nachdem er sich kurz entfernt habe, sei er zurückgekommen, habe durch Gesten Schläge angedroht und Bedrohungen ausgesprochen. Danach entfernte er sich laut Polizei wieder.

Infostand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wahlkampf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wangen im Allgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis