Polizei Ulm verstärkt wegen Mannheim Präsenz

Nach dem tödlichen Vorfall in Mannheim an Rosenmontag hat die Polizei Ulm ihre Präsenz verstärkt. Zum Schutz der Bevölkerung und zur Stärkung des Sicherheitsgefühls wurde beziehungsweise werde die polizeiliche Präsenz vor allem bei den heute und in den nächsten Tagen stattfindenden Faschingsveranstaltungen und in Fußgängerzonen der Städte deutlich erhöht, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Derzeit lägen jedoch keine Anhaltspunkte für eine Gefahrenerhöhung für Veranstaltungen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ulm vor. Die Polizei beurteile die Lage permanent. «Die Polizei wird für die Besucherinnen und Besucher jeweils vor Ort sichtbar sein, um das Sicherheitsgefühl objektiv zu verstärken», hieß es. Die bereits bestehenden Sicherheitskonzepte würden angepasst.