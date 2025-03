SPD-Chefin Esken bevorzugt am Tisch Platz links außen

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken misst einem Foto aus dem Kanzleramt, das in sozialen Medien für Irritationen gesorgt hatte, keine große Bedeutung zu. Kanzler Olaf Scholz hatte am Mittwoch mit CDU-Chef Friedrich Merz, den SPD-Chefs Esken und Lars Klingbeil sowie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt beraten. Esken saß dabei links außen, in sozialen Medien war gemutmaßt worden, sie säße im Abseits, während vier Männer im angeregten Gespräch seien.

«Ich suche mir immer, auch in Talkshows oder bei Pressekonferenzen, den Platz links außen», sagte Esken nun dem Magazin «Stern». «Weil ich nur auf dem rechten Ohr höre», erläuterte sie zur Begründung. Auf dem linken Ohr sei sie taub. Als Kind habe sie eine Hirnhautentzündung gehabt, dabei sei der Gehörnerv abgestorben.

Der Platz am linken Rand ermögliche es ihr, alle Gesprächspartner gut zu hören, sagte die SPD-Chefin. «Ist die Anzahl der Gesprächspartner ungerade, ergibt sich eben eine solche Sitzordnung.» Esken betonte: «Bei der Frage, ob ich in dieser Runde mitmische, hat das keine Rolle gespielt. Ich sorge schon dafür, dass mir zugehört wird.»

Aufreger-Video zwischen Scholz und Esken aus dem Bundestag

Eine Szene aus dem Bundestag zwischen Scholz und Esken hatte im Dezember für Aufregung in sozialen Medien gesorgt. Ein kurzes Video, das nach der Abstimmung über die Vertrauensfrage aufgenommen wurde, zeigt, wie der Kanzler sich mit SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich unterhält. Esken kommt dazu, Scholz sieht sie kurz an - um dann kommentarlos abzudrehen und Esken stehenzulassen. Esken breitet fragend die Hände aus - als wenn sie sagen will: Was war denn das jetzt?

Esken sagte später in einem dpa-Videointerview zu der Szene, Scholz habe sich nach der Rede womöglich «in einer Art Tunnel» befunden. «Olaf Scholz hat sich sehr warmherzig und umfangreich bei mir entschuldigt und damit ist es für mich auch erledigt», sagte sie.