Kretschmann: Nicht von Wahlen im Bund aufs Land schließen

Das schwache Abschneiden der Grünen bei der Bundestagswahl lässt sich nach Worten von Ministerpräsident Winfried Kretschmann nicht einfach auf die Chancen der Grünen für die Landtagswahl übertragen. «Wir hatten immer eine riesige Lücke zwischen den Ergebnissen der Landtagswahl und der Bundestagswahl», sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart. So seien die Grünen bei der Landtagswahl 2021 15,4 Prozentpunkte stärker gewesen als bei der Bundestagswahl 2021. Man könne nichts extrapolieren in die Zukunft. Stimmungen und Debatten würden sich zudem schnell drehen.

Er wisse nicht, ob es Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir im Landtagswahlkampf helfe, wenn die Grünen im Bund nun in die Opposition gingen. Wenn man in der Opposition sei, könne es sein, dass nicht über einen geredet werde - wenn man in einer Regierung wie der Ampel sei, werde zwar viel über einen geredet, aber nichts Gutes, so Kretschmann.