Ballermann auf Mallorca: Diese Clubs und Discos sind Kult

Jährlich zieht es massenweise deutsche Touristen nach Mallorca, die weder an den vielen, unberührten Strände entspannen, noch sich die unterschiedlichen Sehenswürdigkeiten anschauen wollen. Sie kommen einzig und allein, um am Ballermann in S'Arenal feiern zu gehen. Viele der dortigen Discos und Clubs sind mittlerweile Kult. Hier werden fünf dieser Diskotheken und Biergärten vorgestellt.

Party auf Mallorca: Welche Clubs und Discos sind Kult?

Am Ballermann auf Mallorca können Party-Urlauber vom Strand direkt in Clubs und Biergärten gehen, denn einige der bekannten Lokalitäten liegen direkt an der Strandpromenade. Auch die bekannte Schinkenstraße ist nur wenige Minuten zu Fuß vom Strand entfernt. Laut den Reiseveranstaltern Urlaubsguru und Maxtours gehören unter anderem folgende Biergärten und Discos zu den beliebtesten auf Mallorca:

Bamboleo

Bierkönig

Shooters

Megapark

Oberbayern

Bamboleo auf Mallorca: Biergarten perfekt für größere Gruppen

Das Bamboleo liegt an der "Schinkenstraße" und ist ein Biergarten, der vor allem bei größeren Gruppen beliebt ist. So werden hier auch häufig "Bierrekorde" aufgestellt. Im Sommer 2023 wurden im Bamboleo von einem Fußballverein 1.000 Biere bestellt, was nach Angaben der Mallorca Zeitung der momentane Rekord dort ist. Die Internetseite mallebz.net gibt an, dass im Bamboleo vor allem aktuelle Ballermannhits und Schlager gespielt werden. Zudem gibt es mehrere Leinwände und Fernseher, auf denen aktuelle Sportereignisse wie die Fußball-Bundesliga oder die Formel1 übertragen werden.

Das Bamboleo hat von Ende April bis Ende Oktober täglich von 10 bis 5 Uhr geöffnet.

Bierkönig auf Mallorca: 365 Tage Party

Der Bierkönig auf Mallorca liegt wie das Bamboleo auch direkt an der bekannten "Schinkenstraße". Nach Angaben auf der offiziellen Internetseite ist der Bierkönig 5.000 Quadratmeter groß. Party-Urlauber können dort auf verschiedenen Ebenen und Terrassen zu Liveautritten von Stars wie Julian Sommer oder Mia Julia feiern. Der Kult-Biergarten ist 365 Tage im Jahr geöffnet, sodass Urlauber dort auch Silvester feiern können, wie die Mallorca Zeitung berichtet.

Die Kernöffnungszeiten des Bierkönigs liegen zwischen 9 Uhr am Morgen und 4 Uhr in der Nacht, wobei sie in der Nebensaison davon abweichen können.

Internationaler Club mit Black-Music am Ballermann: Das Shooters

Das Shooters ist ein kleiner Club direkt an der Strandpromenade. Der Club liegt nicht direkt am Ballermann, wo Party-Freunde auch den Megapark oder das Oberbayern finden. Doch der kurze Weg zum Shooters lohnt sich, denn Partyschlager bekommt man hier nicht zu höhren. Hier treten vor allem niederländische DJs auf, die vor allem auf Black-Music setzen. Das Publikum ist deswegen auch internationaler und Party-Freunde treffen nicht nur Deutsche an.

Das Shooters ist von Anfang Mai bis Ende September täglich von 23 bis 6 Uhr geöffnet. Der Eintrittspreis variiert und ist davon abhängig, welcher Live-Act auftritt. Tickets können vorab aber auf der Internetseite des Shooters gekauft werden.

Megapark auf Mallorca: Feiern in Europas größten Open-Air-Biergarten

Im Megapark auf Mallorca erleben Partygäste die Ballermann-Atmosphäre schlechthin. Die Kult-Disco liegt direkt an der Promenade nur wenige Meter vom Strand entfernt. Nach Angaben auf der Internetseite des Megaparks handelt es sich bei der Disco um Europas und Mallorcas größten Open-Air-Biergarten. Party-Freunde erleben dort ein stündlich wechselndes Showprogramm, was von den bekannten Partyschlager-Stars über verschiedene Shows und interaktive Wettbewerbe reicht. Fußballfans haben dort zudem die Möglichkeit, die Spiele ihrer Lieblingsmannschaft zu verfolgen. Denn neben den Spielen der Welt- und Europameisterschaften wird dort auch die Champions League und vereinzelte Spiele der Ersten und Zweiten Bundesliga übertragen.

Der Megapark hat täglich von 10 bis 5 Uhr durchgängig geöffnet.

Ballermann: Feiern im Oberbayern auf Mallorca

Unweit des Megaparks liegt ebenfalls direkt an der Strandpromenade das Oberbayern. Die Disco befindet sich im Keller eines größeren Gebäudekomplexes und einzig das große, blau-weiße Oberbayern-Schild markiert den Eingang. Aus diesem Grund ziehen tagsüber Promoter in Lederhosen, Filzhüten und blau-weiß rautierten T-Shirts durch die Straßen und machen auf die Veranstaltungen im Oberbayern aufmerksam. Wie auf der Facebook-Präsenz des Oberbayerns zu sehen ist, treten auch dort bekannte Party-Schlager-Stars auf wie Tim Toupet, Tobee oder Peter Wackel.

Das Oberbayern ist von April bis Oktober von 20:30 bis 6 Uhr geöffnet.

Weitere Artikel zum Thema Mallorca: "Paguera auf Mallorca: Sehenswürdigkeiten und Tipps" und "Flüge nach Mallorca: Diese Airlines bieten Flüge ab München an".