Calvià auf Mallorca: Sehenswürdigkeiten und Tipps

Die Gemeinde Calvià liegt im Südwesten von Mallorca in der Nähe des Tramuntana-Gebirges. Mit allen dazugehörigen Ortsteilen ist Calvià die zweitgrößte Stadt der Baleareninsel. Neben einer großen historischen Bedeutung ist Calvià auch für sein großes Sportzentrum bekannt, das jährlich Sportler in die Gemeinde lockt. Sehenswürdigkeiten und Tipps für einen Besuch in Calvià gibt es hier.

Sehenswürdigkeiten direkt in Calvià: Kirche von San Juan Bautista

Calvià ist eher ein ruhiger Ort mit wenigen Cafés und Geschäften. Trotzdem ist er für Touristen eine Reise wert, da das historische Ambiente und die traditionelle Architektur überzeugen. Darunter zählt auch die Kirche San Juan Bautista, die nach Johannes dem Täufer benannt worden ist. Der Reiseanbieter HolidayCheck berichtet, dass die Kirche im 13. Jahrhundert erbaut worden ist. Nachdem sie im 19. Jahrhundert allerdings zu großen Teilen eingestürzt ist, wurde sie danach wieder neu aufgebaut. Daher lassen sich in der Architektur der Kirche mehrere Stile wiederfinden, was auch bei der Kathedrale La Seu in der Hauptstadt Palma der Fall ist.

Die Kirche San Juan Bautista kann mit diesen Merkmalen punkten:

Zwei schlanke Glockentürme ragen in die Luft, wodurch die Kirche schon von Weitem zu sehen ist.

Im Inneren der Kirche gibt es zehn Seitenkapellen, von denen jedes einem anderen Heiligen gewidmet ist.

Das Eingangsportal ist verziert mit Skulpturen und Reliefs von der Taufe Christie.

Archäologsichen Park in der Gemeinde Calvià besuchen

Calvià hat eine wichtige historische Bedeutung auf Mallorca. So lässt sich die Besiedlung von Menschen in dieser Region bis in die Kupferzeit (2500 bis 1900 vor Chr.) zurückverfolgen, wie auf der visitcalvia.org berichtet wird. Rund um Calvià gibt es deshalb 116 dokumentierte Fundstätten. Diese liegen unter anderem im archäologischen Park "Puig de sa Morisca", der zum Ort Santa Ponca, rund 15 Autominuten von Calivià entfernt, gehört und jährlich rund 13.500 Besucher hat. Der Park ist 45 Hektar groß. Davon befinden sich 35 Hektar im öffentlichen Besitz und somit für Besucher frei zugänglich sind. Besucher können dort Reste von Gebäuden aus talayotischer, punischer und arabischer Zeit finden, wie die Mallorca Zeitung berichtet. Zudem fand dort im 13. Jahrhundert eine der ersten bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Truppen des Erobererkönigs Jaume I. und den dort lebenden arabischen Gruppen statt.

Gibt es einen Freizeitpark auf Mallorca?

Der Katmandu Park ist der einzige Freizeitpark auf Mallorca und befindet sich im Ort Magaluf, der zur Gemeinde Calvià gehört. Der Park bietet trotz seiner geringen Größe Spaß für die ganze Familie, da viele der Attraktionen keine Alters- oder Größenbeschränkung haben. Im Katmandu Park können sich Besucher unter anderem auf diese Attraktionen freuen:

Vergnügungshaus mit verschiedenen Minispielen und interaktiven Erfahrungen

verschiedene 4D-Abenteuer

große Minigolfanlage mit 18- oder 36-Lochspielen

Wasser- und Indoorspielplatz

Der Katmandu Park ist in den Wintermonaten geschlossen und öffnet wieder Ende März für Besucher. Tickets können vorab auch schon auf der Internetseite des Parks gekauft werden.

Calvià: Klettern im Jungle Parc in Santa Ponca

Der Jungle Parc ist ein Kletterpark im Ort Santa Ponca, der ebenfalls zur Gemeinde Calvià gehört. In einem neun Hektar großem Waldstück können Besucher in drei verschiedenen Touren in die Höhe klettern:

Der Parkour "Piratas" ist ausschließlich für Kinder zwischen vier und zwölf Jahren vorbehalten. Eine Mindestgröße von 1,05 Metern wird vorausgesetzt. Die unterschiedlichen Plattformen des Parkours befinden sich zwischen einem und sieben Metern Höhe.

Für ungeübte oder unsportliche Kletterer ist der Parkour "Explorador" geeignet. Die Plattformen befinden sich in einer Höhe zwischen drei und zehn Metern. Auch Kinder ab 10 Jahren können den Parkour bereits durchlaufen, müssen aber mindestens 1,40 Meter groß sein und in Begleitung eines Erwachsenen.

Der Parkour "Extremo" wird nur für sportliche und geübte Kletterer empfohlen. Auch hier befinden sich die verschiedenen Plattformen auf einer Höhe zwischen drei und zehn Metern. Der Parkour ist freigegeben ab zwölf Jahren und einer Mindestgröße von 1,50 Metern.

Teenager und Kinder unter 16 Jahren dürfen den Park nicht ohne eine volljährige Begleitung betreten und durchlaufen. Tickets können nur vor Ort an der Kasse gekauft werden. Kartenzahlung ist im Jungle Parc laut eigener Webseite nicht möglich.

Perfekte Bedingungen für Sportler in Calvià

In der Gemeinde Calvià gibt es für Sportler ein großes Angebot, um sich auf bevorstehende Wettkämpfe vorzubereiten. So wird auf visitcalvia.org berichtet, dass es in der gesamten Gemeinde über 30 Sportstätten gibt, unter anderem Fußballstadien, Leichtathletikbahnen, Hallenbäder und Golf- und Tennisplätze. Aber nicht nur zur Vorbereitung kommen Sportler nach Calvià und in die umliegenden Gemeinden. Denn dort finden jährlich auch eigene Wettbewerbe statt, wie der Halbmarathon in Magaluf, ein Triathlon in der Mitteldistanz in Paguera oder ein (Halb-)Marathon durch die Berglandschaft des Tramuntana-Gebirges, wo es in den Höhenlagen im Winter auch schneien kann.

Weitere Artikel über Mallorca: "Schöne Strände auf Mallorca: Das sind die Top 10" und "Paguera auf Mallorca: Sehenswürdigkeiten und Tipps".