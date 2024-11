Mallorca: Corona-Fälle steigen stark an - diese neue Variante breitet sich aus

Die Corona-Pandemie ist vorbei und dennoch gewinnt das Thema nun wieder an Bedeutung. Denn die Infektionszahlen steigen derzeit wieder deutlich an. Auf Mallorca erlebt das Virus aktuell einen immensen Anstieg - und das schon seit Wochen. "Die Erkrankung ist momentan auf den Inseln weit verbreitet", sagte eine Sprecherin des balearischen Gesundheitsministeriums gegenüber der Mallorca Zeitung. Dabei sei die Tendenz steigend. Die Gesundheitsbehörden gehen aber davon aus, dass die Infektionen bald ihren Höhepunkt erreicht haben werden – wenn die Corona-Fälle auch deutlich unter der Inzidenz der Hochzeiten der Pandemie liegen.

Mallorca: Neue Variante offenbar Ursache für Anstieg der Corona-Fälle

Die Ursachen für den derzeitigen, starken Anstieg der Corona-Zahlen auf Mallorca dürften zum einen in den Veranstaltungen mit tausenden Teilnehmern liegen und zum anderen, wie die Mallorca Zeitung schreibt, breitet sich eine neue Variante mit der Bezeichnung "Flirt" aus. Noch wurde dies als Ursache für den Anstieg durch Labortests nicht zweifelsfrei nachgewiesen, der Sprecherin zufolge darf allerdings davon ausgegangen werden, heißt es in dem Medienbericht.

Dafür spricht offenbar die hohe Ansteckungsrate der Corona-Variante. Schließlich sei diese enorm ansteckend, führe aber im Normalfall nicht zu schweren Verläufen. Demnach suchen betroffene Patienten aufgrund von Husten, Fieber, Hals- und Gliederschmerzen sowie Schnupfen einen Arzt auf. Daten aus den Krankenhäusern über Covid-Patienten hatte die Sprecherin nicht, so die Mallorca Zeitung.

Corona-Zahlen nicht nur auf Mallorca angestiegen

Auch in Deutschland stiegen die Corona-Zahlen zuletzt weiter an. "In der 25. MW [Meldewoche, 17. Juni bis 23. Juni 2024] sind die Fallzahlen im Vergleich zur Vorwoche weiter gestiegen", schreibt das Robert Koch-Institut in seinem aktuellen Lagebericht. Demnach wurden 2516 Fälle gemeldet. In der 24. Meldewoche waren es hingegen noch 1701 und eine Woche davor 1190. Wer eine Ansteckung mit dem Coronavirus vermeiden möchte, sollte momentan also wieder verstärkt aufpassen. Das gilt für die Menschen ebenso in Deutschland wie etwa auch auf Mallorca.

