Mallorca: Eine Auswahl kleiner Hotels direkt am Strand

Immer mehr Touristen treibt es in ihrem Urlaub nach Mallorca. Manche fliegen für einen Kurztrip auf die Ferieninsel, andere wollen eine Rundreise machen. Sie alle haben eine Sache gemeinsam - die Suche nach einer Unterkunft.

Am Ballermann und an anderen Touristen-Orten sind vor allem Bettenburgen entstanden, die eine große Anzahl an Zimmern bieten. Doch es geht auch anders: Wer es etwas ruhiger angehen und dem Massentourismus entfliehen möchte, findet hier eine Auswahl kleiner Hotels direkt am Strand von Mallorca, überall auf der Insel verteilt.

Kleines Hotel direkt am Strand: Das Portixol in Palma auf Mallorca

In Mallorcas Hauptstadt Palma liegt das kleine Hotel Portixol. Für Sport- und Entspannungsfreunde gibt es hier einiges zu entdecken, wie abc-mallorca.de berichtet:

einen Swimmingpool

eine Saunalandschaft

ein kleines Fitnessstudio

Massagemöglichkeiten

einen Fahrradverleih

Mit 25 Zimmern gehört das Hotel zu den kleinen auf Mallorca. Sie sind mit Kaffeemaschine und Minibar ausgestattet, manche bieten Meerblick.

Der Sandstrand ist laut abc-mallorca.de nur etwa 300 Meter entfernt. Die Promenade punktet mit Cafés und Tapas-Bars. Auch die Innenstadt von Palma ist mit ihren Sehenswürdigkeiten - etwa der Kathedrale La Seu - und den kulinarischen Angeboten nicht weit von dem kleinen Hotel am Strand entfernt.

Direkt am Strand von Mallorca: Urlaub im kleinen Hotel Hoposa Niu

Im Norden Mallorcas liegt das kleine Hotel Hoposa Niu, das gerade mal 24 Zimmer für Urlauber bereithält. Es befindet sich in der Bucht Cala Sant Vicente und hat einen direkten Strandzugang. Die Lage im Gebirgszug Serra de Tramuntana ist ideal für Touristen, die in ihrem Urlaub Wandern oder Radfahren wollen, schreibt genau-meine-welt.com. Auch der nördlichste Punkt Mallorcas - das Cap Formentor - und die Stadt Alcúdia sind nicht weit von dem kleinen Hotel entfernt.

Am Strand von Mallorca: Das kleine Sofia Alcúdia Beach Hotel

In der Bucht von Alcúdia im Nordosten Mallorcas liegt das kleine Hotel Sofia Alcúdia Beach. Wie der Name es schon verrät, liegt es direkt am Strand. 73 Zimmer stehen den Urlaubern zur Verfügung. Damit gehört das Hotel immer noch zu den kleineren auf der Urlaubsinsel, wie das Portal genau-meine-welt.com schreibt. Das Highlight ist die Playa de Alcúdia direkt vor der Tür des kleinen Hotels, die mit weißem Sandstrand und flachem Wasser punktet.

Im Hotel selbst gibt es laut genau-meine-welt.com die folgende Ausstattung:

ein Restaurant

einen Pool

eine Beachbar mit Meerblick

einen kleinen Spa-Bereich

Kleines Hotel am Strand: Urlaub im Melbeach Hotel auf Mallorca

An der Ostküste Mallorcas liegt das kleine, 32-Zimmer große Hotel - direkt am Strand. In der Umgebung finden sich Tennis- und Golfplätze. Das Hotel selbst bietet einen Infinity-Pool und ein Fitnessstudio sowie eine Sonnenterrasse und eine Bar. Es ist nur für Erwachsene gedacht, wie abc-mallorca.de berichtet. Die Zimmer verfügen über einen Balkon mit Meerblick und sind mit Klimaanlage, Minibar und Safe ausgestattet.

Die Lage ist optimal für Strandliebhaber: In der Umgebung gibt es verschiedene Abschnitte, der Strand direkt vor der Tür des kleinen Hotels besteht aus Sand und Felsen. Das Wasser ist ruhig genug zum Schwimmen und Schnorcheln, schreibt abc-mallorca.de.

Die Villa Piccola auf Mallorca: Ein kleines Hotel direkt am Strand

Die kleinen Türmchen machen die Villa Piccola an der Südspitze Mallorcas zu einem besonderen Hotel. Es zählt zu den kleineren Unterkünften auf der Insel und liegt direkt am Meer, wie genau-meine-welt.com berichtet. Hier findet sich auch der wohl schönste Strand Mallorcas, der zum Entspannen einlädt - Es Trenc:

Der etwa 2,5 Kilometer lange Strand gilt als besonders naturnah und liegt inmitten einer Dünenlandschaft.

Die Ausstattung ist schlicht, auf eine große Strandpromenade mit Cafés oder Restaurants muss man verzichten.

Dank flachem Wasser und seichten Wellen ist der Strand auch für Kinder geeignet.

Familienfreundliches Hotel auf Mallorca: Das Lago Garden in Strandnähe

An der Nordostküste Mallorcas steht das kleine, familienfreundliche Hotel Lago Garden. Auch wenn das Hotel inmitten von Cala Ratjada steht, ist es trotzdem ruhig gelegen, wie mallorcafuerkinder.de schreibt. Der Strand ist zwar nicht direkt vor der Tür, aber fußläufig erreichbar.

Das kleine Hotel bietet eine Poolanlage, Buffet zum Frühstück und Abendessen sowie großzügige Zimmer. Familien steht eine ganze Familiensuite zur Verfügung.

Kleines Hotel für Familien am Strand: Das Cala Santanyí auf Mallorca

Das kleine Hotel Cala Santanyí befindet sich am gleichnamigen Strand im Süden Mallorcas. Es ist laut mallorcafuerkinder.de familiengeführt und bietet Zimmer mit Meerblick. Auch ein Restaurant und einen Pool gibt es. In der Strandbar können die Gäste den Abend bei einem kalten Getränk ausklingen lassen. Laut mallorcafuerkinder.de ist das Hotel auch auf Familien ausgerichtet. Das Kinderprogramm sei beispielsweise erlebnispädagogisch, nicht nur „stumpfe Animation“.