Sportliche Events und Wettkämpfe auf Mallorca: Ein Überblick über die wichtigsten Sportveranstaltungen

Wer auf Mallorca Urlaub macht und sich sportlich betätigen möchte, ist auf der richtigen Insel angekommen. Das dortige Klima bietet gute Bedingungen, um sich auszupowern und an seine Grenzen zu kommen. Verschiedene Sportveranstaltungen, an denen auch Urlauber teilnehmen können, bieten zudem den passenden Rahmen an. Doch auch wer nur zuschauen möchte, kann sich von den Veranstaltungen in seinen Bann ziehen lassen.

Radsport auf Mallorca: Diesen Wettkampf gibt es

Das Radrennen „Mallorca 312“ ist der Höhepunkt der Radsaison auf Mallorca. Das Rennen ist zum ersten Mal im Jahr 2010 veranstaltet worden. Damals sind laut abc-mallorca.de 199 Teilnehmer an den Start gegangen. Mittlerweile nehmen rund 8.000 sportbegeisterte Radfahrer an dem Rennen teil, bei dem innerhalb von 14 Stunden 312 Kilometer und insgesamt 5.050 Höhenmeter zurückgelegt werden müssen. Für weniger ambitionierte Sportler gibt es kürzere Strecken, die 225 Kilometer und 167 Kilometer umfassen. Alle Strecken beginnen und enden in Playa de Muro und trotz der unterschiedlichen Länge der Strecke stehen allen Sportlern Essensstände, Notfalldienste und Fahrradwartungen zur Verfügung.

Im Jahr 2025 wird das Radrennen Mallorca 312 am 26. April stattfinden. Nach offiziellen Angaben beginnt die Anmeldung ab dem 8. Oktober 2024. Wie abc-mallorca.de mitteilt, wird für die Anmeldung eine Reisepassnummer benötigt sowie eine zusätzliche Versicherung. Wer Mitglied im spanischen Radfahrverband RFEC ist oder eine britische Rennradlizenz besitzt, benötigt letzteres nicht. Wer sich für das Radrennen anmeldet, bestätigt damit, körperlich fit genug zu sein.

Diese Sportevents finden auf dem Meer rund um Mallorca statt

Traumhafte Strände, ruhige Buchten und viel Sonnenschein ziehen jährlich viele Urlauber nach Mallorca. Doch das Mittelmeer rund um die Insel ist nicht nur zum Baden geeignet, sondern auch für sportliche Veranstaltungen. Ob Schwimmwettkämpfe oder Regatten: Wassersportbegeisterte werden auf der Insel fündig.

BEST Fest Mallorca:

Das BEST Fest Mallorca ist ein Freiwasser-Schwimm-Festival, das in Colònia Sant Jordi seit 2013 stattfindet. Sieben verschiedene Schwimmwettkämpfe werden dabei an sieben Tagen ausgetragen. Teilnehmen darf jeder, der mindestens 14 Jahre alt ist. Eine Vereinsmitgliedschaft oder ein spezieller Rang auf einer Bestenlisten ist laut offiziellen Angaben nicht notwendig. Die Schwimmwettkämpfe haben verschiedene Streckenlängen. So muss zum Beispiel bei einer Staffel mit vier Personen nur 500 Meter geschwommen werden, während es auch einen Einzelwettkampf gibt, der zehn Kilometer vorschreibt.

Trofeo Prinzessin Sofia:

Die Trofeo Prinzessin Sofia ist eine der bedeutendsten und angesehensten Regatten der Welt, wo laut abc-mallorca.de seit mehr als 50 Jahren tausende Teilnehmer aus der ganzen Welt an den Start gehen und sich in allen zehn olympischen Klassen messen. Die Regatta findet in der Bucht von Palma statt und wird von verschiedenen mallorquinischen Segelclubs veranstaltet. Die Regatta findet jährlich von Ende März bis Anfang April statt. Durch ihre frühe Lage im Wettkampfkalender, ist sie die erste Regatta des Jahres und gilt laut Inselzeitung als Gradmesser für große sportliche Veranstaltungen, wie für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Regatta PalmaVela :

Die Regatta Palma Vela findet laut offiziellen Angaben seit 2004 jährlich in der Bucht von Palma statt. Dabei soll aufgezeigt werden, welche Möglichkeiten der Segelsport zu bieten hat. Denn bei dieser Regatta gehen sechs verschiedene Bootsarten an den Start, die verschiedene Größen und verschiedene Anzahlen an Besatzungsmitgliedern haben.

Schwimmen, Radfahren, Laufen: Diese Triathlone finden auf Mallorca statt

Challenge Peguera-Mallorca:

Die Challenge Peguera-Mallorca ist ein Mitteldistanz-Triathlon, der in Peguera im Südwesten der Insel stattfindet. Dabei müssen 1,9 Kilometer geschwommen, 90 Kilometer auf dem Fahrrad hinter sich gebracht und 21,1 Kilometer gelaufen werden.

Port de Palma Triathlon Mallorca:

Der Port de Palma Triathlon findet jährlich im September in der Hauptstadt Palma statt. Teilnehmer können bei dieser sportlichen Veranstaltung zwischen verschiedenen Distanzen wählen:

Olympisch: Schwimmen: 1,5 Kilometer; Radfahren: 40 Kilometer; Laufen: 10 Kilometer

Sprint: Schwimmen: 750 Meter; Radfahren: 20 Kilometer; Laufen: 5 Kilometer

Super-Sprint: Schwimmen: 350 Meter; Radfahren: 10 Kilometer; Laufen: 2,5 Kilometer

Mallorca Olympic Triathlon:

Ebenfalls in Colònia de Sant Jordi findet der Mallorca Olympic Triathlon statt. Seit 13 Jahren kommen tausende Sportler aus der ganzen Welt nach Mallorca, um auf der olympischen Triathlon-Distanz ihr Bestes zu geben.

Marathon: Bei diesen Wettkämpfen können Sportler auf Mallorca weite Strecken laufen

Palma Marathon:

Der Marathon in Palma findet jährlich im Oktober in der Inselhauptstadt statt und führt die Sportler entlang der Strandpromenade, an der Kathedrale La Seu vorbei in die Altstadt hinein. Neben einem Marathon kann auch ein Halbmarathon und eine neun Kilometerdistanz gelaufen werden.

Binter Night Run Palma:

Der Binter Night Run findet im Juni jeden Jahres in der Altstadt von Palma statt. Dabei können Teilnehmer am Abend 1,7 Kilometer, 5 Kilometer oder 10 Kilometer laufen. Die Stadt ist währenddessen laut offiziellen Angaben in verschiedenen Farben ausgeleuchtet und Musik sorgt für die richtige Motivation während des Laufens. Die Einnahmen des Laufs werden an verschiedene Organisationen gespendet, die Menschen in sozialen und wirtschaftlich prekären Situationen helfen.

San Silvestre Juaneda:

Der San Silvestre Juaneda findet seit 2013 jährlich am 26. Dezember in Palma statt. Bei diesem Lauf, bei denen den Teilnehmern zwei Distanzen zur Auswahl stehen, nehmen über 2.000 Sportler teil. Wie das Tourismusbüro der Balearen berichtet, ist der Streckenverlauf relativ leicht und für Sportler aller Niveaus geeignet.

Sol Halbmarathon in Magaluf:

Der Halbmarathon in Magaluf findet seit 1984 statt. Angefangen hat dabei alles mit einem lokalen Wettkampf, wie spain.info mitteilt. Mittlerweile sind bei diesem Rennen allerdings schon Sportler aus 24 Ländern und drei Nationen als Gewinner über die Ziellinie gelaufen. Neben dem Halbmarathon kann auch die kürzere zehn Kilometerdistanz gelaufen werden.

Weitere Sportveranstaltungen auf Mallorca

Rally-Clásico in Puerto Portals:

Die Rally-Clásico ist eine Oldtimer-Rallye in Puerto Portals zwischen Calvià und Palma. Zuschauer können dort schicke Autos bewundern, die in insgesamt 14 Etappen über die Insel fahren und dabei laut Mallorca Magazin 500 Kilometer zurücklegen. Die Rallye hat dieses Jahr zum 20. Mal stattgefunden. Dabei haben über 100 gemeldete Teams aus dem In- und Ausland teilgenommen.

Long Course Weekend:

Das Long Course Weekend (LCW) findet in den letzten Apriltagen in Colònia Sant Jordi statt. Teilnehmer können zwischen verschiedenen Distanzen im Schwimmen und Laufen wählen:

Schwimmen: 1,9 Kilometer oder 3,8 Kilometer

Laufen: 5 Kilometer, 10 Kilometer, 21,1 Kilometer oder 42,2 Kilometer

Sportler, die sowohl schwimmen als auch laufen möchten, können dies ebenfalls tun und sich für den „Full LCW DUO“, bei dem im Schwimmen und Laufen die längsten Distanzen absolviert werden müssen, oder den „Half LCW DUO“ , bei dem die kürzere Schwimmstrecke und ein Halbmarathon zurückgelegt werden müssen, anmelden.