Urlaub auf der Insel: Wo liegt Mallorca?

Mallorca lebt vom Tourismus: Nach Statista-Angaben liegen allein die touristischen Einnahmen bei mehr als zwölf Milliarden Euro im Jahr. Das ist nicht verwunderlich, schließlich gibt es eine deutlich zweistellige Zahl in Millionenhöhe an Übernachtungen. Doch auch wenn die Insel so beliebt ist – Kritiker sprechen von Massentourismus -, fragen sich viele: Wo liegt Mallorca eigentlich genau? Die geografische Lage nämlich macht die Urlaubsregion so besonders und beliebt.

Mallorca: Wieso ist die Insel so beliebt?

Wolfgang Engstler, Konsul der Bundesrepublik Deutschland in Palma/Mallorca, weiß: „Die seit vielen Jahren hohe Anzahl deutscher Besucher und Residenten zeigt die nach wie vor ungebrochene Faszination der Balearen, gerade zu Mallorca haben viele Deutsche eine besondere Verbindung.“ Laut des spanischen Statistikamts INE sind auf der Balearen-Insel mehr als 18.000 Deutsche zu Hause.

Obwohl der Tourismus so wichtig ist, nimmt er aus Sicht vieler Mallorquiner Ausmaße an, die der Insel mehr schaden, als nutzen. Auch deshalb gibt es gerade am Ballermann strengere Regeln, allen voran im Umgang mit Alkohol. Gründe, warum ausgerechnet Mallorca sich so großer Beliebtheit erfreut, gibt es gleich mehrere. Darunter fällt das mediterrane Klima, das zwar mit beispielsweise Waldbränden und Hitzewellen auch seine Extremseiten hat, aber für gewöhnlich vorwiegend angenehm viel Sonne verspricht. Zudem ist Mallorca verkehrstechnisch relativ gut und kostengünstig per Flugzeug zu erreichen.

Auch die abwechslungsreichen und faszinierenden Landschaften dürften vielen Urlaubern Anreiz für eine Reise dorthin sein. Auf der Insel gibt es lange Strände wie Berge, größere wie kleinere Orte mit Charme, Möglichkeiten, um Sport zu treiben oder sich zu entspannen – fast jeder Urlaubstyp dürfte auf seine Kosten kommen.

Wo sind die Balearen und wo liegt Mallorca?

Wie die offizielle Website für touristische Informationen auf der Insel Mallorca, mallorca.es, informiert, zählt Mallorca zu den fünf bewohnten Balearen-Inseln, die im westlichen Mittelmeer liegen. Sie ist größer als ihre Nachbarn Menorca, Ibiza, Formentera und Cabrera. Zusammen würden diese eine der 17 Autonomen Gemeinschaften bilden, die es in Spanien gibt. Auf der Insel gebe es insgesamt 53 Gemeinden, Palma ist zugleich Hauptstadt von Mallorca sowie der ganzen Balearen. Sie liegt rund 170 Kilometer vom Festland entfernt, etwa auf Höhe Barcelonas.

Deutschland ist verglichen mit der Fläche Mallorcas (3640 Quadratkilometer) rund 100 Mal größer. Die Küstenlinie hat laut der Info-Seite eine Länge von etwa 550 Kilometern. Geografisch betrachtet, lassen sich sechs Bereiche auf der Insel unterscheiden - darunter fällt beispielsweise Palma. Im Verhältnis zu anderen Inseln wie Sizilien, Sardinien und Zypern, so berichtet das Mallorca Magazin, ist Mallorca demnach überschaubarer. Von einem zum anderen Ende der Insel in Ost-West-Richtung beträgt die maximale Entfernung etwa 100 Kilometer.

Übrigens: Zu den drei größten Städten Mallorcas zählen neben Palma Calvià und Manacor. Es sind jedoch drei andere Orte, die jeder Urlauber auf der Insel kennen sollte.