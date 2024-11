Verkehrschaos auf Mallorca: In Palma sollen 8000 neue Parkplätze entstehen

Wer schon einmal mit dem Auto in Mallorcas Hauptstadt Palma unterwegs war, weiß vermutlich, wie schwierig es ist, dort einen Parkplatz zu finden. Vor allem am Wochenende und während der Urlaubssaison sind die Straßen häufig verstopft und die Parkhäuser überfüllt. Jaime Martínez, der neue Bürgermeister von Palma, will das Verkehrsproblem in seiner Stadt jetzt mit einer Parkhausoffensive in den Griff bekommen.

Mallorca: Parkplatzoffensive in Palma

In einer offiziellen Mitteilung hat die Stadt Palma angekündigt, in den nächsten elf Jahren 8000 neue Parkplätze schaffen zu wollen. Dafür sollen 26 neue Parkhäuser gebaut werden. Insgesamt will man 240 Millionen Euro ausgeben. Das Geld soll auch von privaten Investoren stammen.

Ob sich damit die Parkplatzlage für Touristen entspannt, ist allerdings unklar. Fast 5000 der geplanten 8000 Parkplätze sollen Anwohnerparkplätze werden.

Neue Parkhäuser auf Mallorca: Wo sollen sie in Palma entstehen?

Laut der Inselzeitung sind die Pläne für die aktuelle Legislaturperiode bis 2027 besonders ambitioniert: „In diesem Zeitraum sollen bereits 13 neue Parkmöglichkeiten mit 4400 Stellplätzen realisiert werden, wofür etwa 116 Millionen Euro veranschlagt sind.“

Neue Parkhäuser soll unter anderem an diesen Orten entstehen:

an der Plaça Mediterráneo

im Carrer Metge José Darder

an der Plaça Progrés

und im Carrer Tramuntana

Mallorca: Ist die Parkhausoffensive der richtige Weg?

Palmas Bürgermeister Jaime Martínez hält die Parkhausoffensive offensichtlich für den richtigen Weg, um das Verkehrschaos in Palma einzudämmen. In der offiziellen Mitteilung erklärt er, dass in den vergangenen Jahren über 3000 Parkplätze weggefallen seien - unter anderem, weil man Bürgersteige ausgebaut und Radwege geschaffen habe. Martínez weist auch darauf hin, dass in Palma in den vergangenen 17 Jahren kein einziger neuer öffentlicher Parkplatz entstanden sei.

Wie die Inselzeitung berichtet, sehen Kritiker den massiven Ausbau der Parkmöglichkeiten allerdings kritisch: „Sie verweisen darauf, dass andere europäische Großstädte wie Oslo oder Kopenhagen gezielt Autos aus den Innenstädten verbannen, um Verkehrsprobleme und Luftverschmutzung zu reduzieren.“

Übrigens: Das kleine Gemeinde Biniaraix auf Mallorca hat eine andere Strategie gegen den chronischen Parkplatzmangel gewählt. Hier dürfen nur noch Anwohner parken.