Ermittlungen gegen die Polizei in Washington D.C.: Wurden Kriminalitätsdaten gefälscht?

Das Justizministerium untersucht, ob die Polizei in Washington, D.C., Daten manipuliert hat, um die Kriminalitätsrate niedriger erscheinen zu lassen. Dies verschärft die Spannungen zwischen der Trump-Regierung und lokalen Beamten, die wiederholt auf den Rückgang der Gewaltkriminalität verwiesen haben, um gegen die Notwendigkeit einer Übernahme der Strafverfolgung durch den Bund zu protestieren.
Washington Post
