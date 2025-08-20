Icon Menü
Mysteriöse Fälschungen: US-Justizministerium ermittelt gegen D.C.-Polizei wegen manipulierten Kriminalitätsdaten

Washington Post

Ermittlungen gegen die Polizei in Washington D.C.: Wurden Kriminalitätsdaten gefälscht?

Beamte in Washington legten mehrfach Polizeistatistiken vor, die einen Rückgang der Gewaltkriminalität belegen, um eine Übernahme der Strafverfolgung durch den Bund abzuwehren.
Von Perry Stein, Emily Davies
    • |
    • |
    • |
    Bürgermeisterin Muriel E. Bowser sprach von einem Rückgang der Kriminalitätszahlen in Washington D.C.
    Bürgermeisterin Muriel E. Bowser sprach von einem Rückgang der Kriminalitätszahlen in Washington D.C. Foto: Kent Nishimura, The Washington Post

    Das Justizministerium untersucht, ob die Polizei in Washington, D.C., Daten manipuliert hat, um die Kriminalitätsrate niedriger erscheinen zu lassen. Dies verschärft die Spannungen zwischen der Trump-Regierung und lokalen Beamten, die wiederholt auf den Rückgang der Gewaltkriminalität verwiesen haben, um gegen die Notwendigkeit einer Übernahme der Strafverfolgung durch den Bund zu protestieren.

