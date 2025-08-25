Wie der „Sandwich Guy“ zur Ikone des Widerstands gegen Trump wurde

Wo Protestbewegungen Fuß fassen, entstehen bald Symbole des Widerstands. In Washington hat sich dieses Symbol, seit die Trump-Regierung die Kontrolle über die Polizei der Stadt übernommen und die Nationalgarde zur Patrouille auf den Straßen beordert hat, in Form einer Person manifestiert, die einen 30 cm langen Sandwich auf einen Bundesbeamten geworfen hat.
Sein Name lautet umgangssprachlich „Sandwich Guy“.
Washington Post
