„Wie der 'Sandwich Guy' zum Symbol des Widerstands gegen Trump wurde“

Wie der „Sandwich Guy“ zur Ikone des Widerstands gegen Trump wurde

Der Vorfall des „Sandwich Guy“ hat sich zum Symbol des Widerstands gegen die Trump-Regierung entwickelt. Der Mann war selbst Mitarbeiter im Justizministerium.
Von Sophia Solano
    Ein Demonstrant hält während einer Protestaktion gegen die „Übernahme durch Trump“ am 16. August vor dem Weißen Haus ein Sandwich hoch.
    Ein Demonstrant hält während einer Protestaktion gegen die „Übernahme durch Trump“ am 16. August vor dem Weißen Haus ein Sandwich hoch. Foto: Kayla Bartkowski, The Washington Post

    Wo Protestbewegungen Fuß fassen, entstehen bald Symbole des Widerstands. In Washington hat sich dieses Symbol, seit die Trump-Regierung die Kontrolle über die Polizei der Stadt übernommen und die Nationalgarde zur Patrouille auf den Straßen beordert hat, in Form einer Person manifestiert, die einen 30 cm langen Sandwich auf einen Bundesbeamten geworfen hat.
    Sein Name lautet umgangssprachlich „Sandwich Guy“.

