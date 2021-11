Schalke fällt nach 2:4 gegen Darmstadt zurück - Zweiter Sieg für Aue

Der FC Schalke 04 ist nach der 2:4-Pleite gegen Darmstadt nur noch Fünfter. Der Tabellen-17. Aue verkürzt indes den Rückstand auf die Relegationsplätze.

07.11.2021 | Stand: 15:50 Uhr

Nach der dritten Pflichtspielniederlage in Serie ist der FC Schalke 04 auf den fünften Platz in der 2. Fußball-Bundesliga zurückgefallen. Der Bundesliga-Absteiger unterlag am Sonntag im eigenen Stadion dem SV Darmstadt 98 mit 2:4 (1:2). Die Hessen hingegen schoben sich mit dem vierten Sieg aus den vergangenen fünf Spielen erstmals in dieser Saison auf den vierten Platz vor.

Aue feiert zweiten Saisonsieg gegen Heidenheim

Im zweiten Sonntagspiel schaffte der Tabellen-17. Erzgebirge Aue mit dem 2:0 (2:0) gegen den 1. FC Heidenheim den zweiten Saisonsieg und verkürzte den Rückstand auf den Relegationsrang zunächst auf einen Punkt. Die Partie von Tabellenführer FC St. Pauli gegen den SV Sandhausen wurde wegen 18 Coronafällen bei den Gästen verlegt.

