Alba Berlin schnappt dem FC Bayern den Titel weg

Die Basketballer des FC Bayern konnten es den Fußballern nicht nachmachen: Sie unterlagen Alba Berlin in der Best-of-Five-Serie um die Meisterschaft.

13.06.2021 | Stand: 17:39 Uhr

Alba Berlin ist zum zehnten Mal deutscher Basketball-Meister. Das Team von Trainer Aito Garcia Reneses gewann am Sonntag das vierte Finalspiel beim FC Bayern München mit 86:79 (38:30) und sicherte sich den entscheidenden dritten Sieg in der Best-of-Five-Serie. Entscheidenden Anteil am Erfolg hatte Jayson Granger mit 29 Punkten.

Alba ist Basketball-Meister - FC Bayern gehen die Kräfte aus

Während Alba damit zur alleinigen Nummer zwei im ewigen deutschen Meister-Ranking aufstieg, verpassten die Münchner nach ihrer famosen Saison in der Euroleague und dem Pokalsieg das Happy End in der Meisterschaft. Den von einigen Verletzungsausfällen deutlich geschwächten Bayern ging am Ende die Kraft aus. Bester Werfer der Gastgeber war Wade Baldwin mit 18 Zählern.