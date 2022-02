Allgäuer Profi-Boxer Ali Celik: Geheimtreffen mit Trainer von Tyson Fury

Die Einladung war top secret. Profi-Boxer Ali Celik (32) aus Kempten hat sich mit dem Trainer von Klitschko-Bezwinger Tyson Fury getroffen. Wie der Kontakt zum Briten Ben Davison zustande kam und was "Allgäu Ali" mit ihm besprach , erfährst Du hier.

08.02.2022 | Stand: 09:26 Uhr

Im Vorfeld war Stillschweigen vereinbart worden. Niemand wusste, zu welcher Mission Ali Celik vergangene Woche in den Bayerischen Wald aufbrechen würde. In der Sportschule Kinema bei Neukirchen (Landkreis Cham) nahm er an einem exklusiven Treffen des Magdeburger Boxstalls SES teil. Sein Manager Benedikt Poelchau, der für die Magdeburger aktiv ist, hatte ihn dazu eingeladen.

Im Mittelpunkt: Ben Davison (26), Trainer des ehemaligen Schwergewichts-Weltmeisters Tyson Fury. Der junge Brite hat seinem Schützling nach einigen Eskapaden zuletzt zu einem vielbeachteten Comeback verholfen: Im Dezember gelang Fury gegen WBC-Weltmeister Deontay Wilder ein Unentschieden. Darüber hinaus betreut Davison er für SES den früheren Amateurweltmeister Mohammed Rabii. In Neukirchen gab er Einblicke in sein Training. "Ich war beeindruckt, wie schnell Ben an den Pratzen ist", staunte Ali Celik. "Er ist ein charismatischer Typ, der trotz seines jungen Alters enorm viel drauf hat. Mich hat diese Begegnung extrem motiviert", sagt der internationale deutsche Meister im Halbmittelgewicht.

Künftig wird Davison - und wohl auch Fury - öfter im bayerischen Wald zu Gast sein und die professionellen Bedingungen an der Sportschule Kinema nutzen. Inhaber Sepp Maurer und sein Team bieten Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung. Dazu zählen Fitness- und Ernährungsberatung und modernen Geräten beispielsweise eine Höhentrainingskammer sowie eine Gegenstromanlage im Schwimmbecken. Auch Ali Celik wird sich dort künftig auf seine Kämpfe vorbereiten. Sein nächster Einsatz könnte bereits im April statt finden.

"Die Verhandlungen laufen bereits", sagt der in acht Profi-Kämpfen ungeschlagene Kemptener, der zuletzt im November den Ungarn Peter Orlik (24) in Wangen besiegte. Von Fury-Trainer Ben Davison will er sich künftig den einen oder anderen Tipp abholen. Sein neuer Trainer, auch das wurde in Neukirchen offiziell, wird aber der Kubaner .... sein. Sein Ziel bleibt indes gleich: Celik will so schnell wie möglich um den EM-Titel boxen.