Schiedsrichter rennt geschonten NFL-Star über den Haufen

Obwohl er gar nicht spielte, ist NFL-Star CeeDee Lamb bei einem Vorbereitungsspiel der Dallas Cowboys komplett über den Haufen gerannt worden - von einem Schiedsrichter. Der diesmal nur zuschauende Passempfänger war beim Test gegen die Los Angeles Rams zu dicht an die Seitenlinie gelaufen, um einen weiten Pass seiner Mannschaft zu feiern - und dabei in den Laufweg des Unparteiischen geraten, dessen Blick nur auf den Ball gerichtet war.

Im Vollsprint kam es zur Kollision: Der Schiedsrichter rannte in den Rücken von Lamb, der komplett überrascht wurde und zu Boden ging. Dem Augenschein nach blieben aber beide unverletzt. Lamb, der während der Partie bewusst geschont wurde, scherzte danach mit Teamkollegen über die Szene.