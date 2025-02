Zweites EM-Gold für Bahnradfahrer Tim Teutenberg

Tim Torn Teutenberg aus Köln hat bei den Bahnrad-Europameisterschaften in Heusden-Zolder seine zweite Goldmedaille gewonnen. Nach seinem Erfolg zum Auftakt der Titelkämpfe im Ausscheidungsfahren setzte sich der 22-Jährige überlegen im Omnium durch.

Teutenberg, der seit diesem Jahr beim World-Tour-Team Lidl Trek unter Vertrag steht, dominierte zunächst den Vierkampf aus Scratch, Temporunden und Ausscheidungsfahren und verteidigte im abschließenden Punktefahren seine Führung. Mit 167 Punkten siegte Teutenberg vor Niklas Larsen aus Dänemark (165) und Philip Heijnen aus Belgien (147). Am Sonntag hat Teutenberg zusammen mit Roger Kluge (Ludwigsfelde) eine dritte Goldchance im Madison. Beide sind in dieser Disziplin Weltmeister.

Bronze durch Schneider und Kröger

Clara Schneider aus Cottbus sicherte sich im erstmals über 1000 Meter ausgetragenen Zeitfahren die Bronzemedaille. Bislang führte der Kampf gegen die Uhr über 500 Meter, seit diesem Jahr fahren die Frauen wie die Männer die doppelte Distanz. Europameisterin wurde die Niederländerin Hetty van den Wouw in Weltrekord-Zeit (1:04,497 Minuten) vor der Italienerin Martina Fidanza. Franziska Brauße aus Eningen belegte Platz vier.

Eine weitere Bronzemedaille ging an Mieke Kröger aus Hürth in der 4000-Meter-Einerverfolgung. Die Europameisterin von 2022 setzte sich in einem deutsch-deutschen Duell gegen Lisa Klein (Oberried) durch. Zusammen hatten Kröger und Klein am Donnerstag bereits Silber in der Mannschaftsverfolgung gewonnen. Den Europameister-Titel sicherte sich die britische Weltmeisterin Anna Morris in Weltrekord-Zeit vor Vittoria Guazzini aus Italien. In der Einerverfolgung ist die Distanz der Frauen seit diesem Jahr ebenfalls an den Männerwettbewerb angepasst.