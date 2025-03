Mit starkem Schröder: Pistons schlagen NBA-Topteam im Osten

Die Detroit Pistons haben in der nordamerikanischen Basketballliga NBA ihren dritten Sieg in Folge gefeiert. Gegen die Nummer eins im Osten, die Cleveland Cavaliers, gewann das Team um Dennis Schröder mit 133:122.

In Abwesenheit von Starspieler Cade Cunningham rückte Schröder in die Startaufstellung und zeigte mit 17 Punkten, zehn Assists und sieben Rebounds eine starke Partie. Noch besser lief es für Tim Hardaway Jr., der 32 Zähler auflegte und Topscorer seines Teams wurde. Beeindruckend: Gleich sieben Spieler der Pistons punkteten am Ende zweistellig. So konnte im Kollektiv die Top-Performance von Clevelands Starspieler Donovan Mitchell (38 Punkte) aufgefangen werden, auf dessen Konto allein im vierten Viertel 22 Punkte gingen.

Nach einem 19-Punkte-Rückstand knapp neun Minuten vor Spielende kamen die Cavs noch einmal auf zwei Punkte heran (117:119), doch Detroit antwortete mit einem 12:1-Lauf und sicherte sich den Heimsieg. Der Erfolg bedeutete auch gleichzeitig, dass die Pistons erstmals seit 2016 wieder eine Saison mit einer positiven Bilanz abschließen. Als Fünfter im Osten liegt das Team klar auf Playoff-Kurs.