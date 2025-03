NBA: Franz Wagner wird für Orlando zum tragischen Helden

Franz Wagner griff sich fassungslos an den Kopf. Der Basketball-Weltmeister hatte beim 102:104 der Orlando Magic gegen die Toronto Raptors in der NBA die Riesen-Möglichkeit auf den Ausgleich in der Hand. Doch der deutsche Nationalspieler setzte den Korbleger neben den Ring und Orlando ging als Verlierer vom Parkett.

«Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen», sagte Wagners Teamkollege Kentavious Caldwell-Pope nach dem Match: «Es war einfach unglücklich. Aber wir haben uns vorher in die Position gebracht und den Wurf bekommen, den wir haben wollten.» Wagner wurde mit 25 Punkten dennoch zum Topscorer der Partie, dazu sicherte sich der 23-Jährige vier Rebounds und eine Vorlage.

Orlando hatte in der Partie bereits mit 19 Punkten zurückgelegen, konnte sich angeführt von Wagner jedoch zurück ins Match kämpfen. Mit einer starken Verteidigungsaktion eroberte der Berliner knapp fünf Sekunden vor Schluss den Ball für die Magic zurück - um dann die Chance auf den Ausgleich liegenzulassen.

Hartenstein glänzt mit einem «Double-Double»

Orlandos deutschem Rookie Tristan da Silva gelangen in knapp sechs Minuten je zwei Punkte und Rebounds sowie ein Block. Das Team aus Florida steht mit 29 Siegen und 32 Niederlagen in der Eastern Conference auf dem siebten Rang, der zur Teilnahme am Play-in-Turnier berechtigt.

Isaiah Hartenstein feierte derweil mit den Oklahoma City Thunder den 49. Saisonsieg und grüßt weiter von der Spitze der Western Conference. Der Center steuerte zum 146:132 bei den San Antonio Spurs ein sogenanntes «Double-Double» aus zehn Punkten und elf Rebounds bei. Dazu gab der Deutsch-Amerikaner sechs Vorlagen und blockte einen Wurf.

Bester Punktesammler war Hartensteins Mitspieler Jalen Williams. Der 23-Jährige kam erstmals in seiner Karriere auf 41 Punkte. Für die Gastgeber erzielte Stephon Castle 32 Zähler.

Wagner (r.) glänzte zum wiederholten Male als Topscorer für Orlando. Foto: John Raoux/AP/dpa