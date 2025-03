NBA: Hartenstein gewinnt mit Thunder bei Schröders Pistons

Die Oklahoma City Thunder mit Isaiah Hartenstein haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA bei den Detroit Pistons mit Weltmeister Dennis Schröder gewonnen. Die Thunder setzten sich auch dank 48 Punkten ihres Starspielers Shai Gilgeous-Alexander mit 113:107 (55:54) durch.

Sowohl Hartenstein als auch Schröder gelangen dabei sogenannte Double Double. Der deutsche Center der Thunder erzielte zwölf Punkte und holte sich zehn Rebounds, zudem verteilte er fünf Assists und blockte drei Würfe der Pistons. Schröder überzeugte von der Bank kommend mit 17 Punkten und elf Assists.

Gilgeous-Alexander überragt, Cunningham schwächelt

Dafür schwächelte Detroits All-Star Cade Cunningham, der mit elf Punkten so wenige erzielte wie bislang noch nicht in dieser Saison. Ende des dritten Viertels wurde der Jungstar des Feldes verwiesen, nachdem er sich heftig über Entscheidungen der Schiedsrichter beschwert hatte. In der Phase, in der auch Schröder ein technisches Foul kassierte, setzten sich die Thunder auf 15 Punkte Vorsprung ab. Im Schlussviertel kam Detroit noch mal bis auf einen Zähler heran, doch vor allem Gilgeous-Alexander hatte immer eine Antwort.

Für Oklahoma, klarer Tabellenführer der Western Conference und bereits sicher für die Playoffs qualifiziert, war es der neunte Sieg aus den letzten zehn Spielen. Die Pistons, zu denen Schröder im Februar gewechselt war, liegen in der Eastern Conference auf Platz sechs und haben bei noch 14 ausstehenden Spielen fünf Siege Vorsprung auf die Play-in-Plätze.

Kerr neuer Rekord-Trainer der Warriors

Steve Kerr ist nun der Cheftrainer mit den meisten Siegen in der Geschichte der Golden State Warriors. Der knappe 97:94-Erfolg gegen die New York Knicks war der 558. Sieg unter Kerr für die Warriors in einem regulären Saisonspiel - und zugleich der siebte in Serie.

Bester Werfer bei Golden State war wieder einmal Stephen Curry, der die meisten der Siege unter Kerr auf dem Feld miterlebt hat. Der Routinier erzielte 28 Punkte. New Yorks deutscher Rookie Ariel Hukporti fällt weiterhin wegen einer Knieverletzung aus, die er sich Ende Februar zugezogen hatte.

