NBA: Klarer Sieg für Schröders Pistons

Der deutsche Basketball-Weltmeister Dennis Schröder und die Detroit Pistons haben in der NBA nach zwei Niederlagen in Folge eindrucksvoll in die Erfolgsspur zurückgefunden. Die Pistons meisterten ihre Pflichtaufgabe bei den New Orleans Pelicans und gewannen haushoch mit 127:81. Für Detroit war es der deutlichste Sieg der bisherigen Saison.

Schröder kam von der Bank und erzielte in 19 Minuten Einsatzzeit zwölf Punkte, acht davon von der Freiwurflinie. Zudem steuerte er fünf Assists bei. Punktbester Spieler bei den Pistons war Cade Cunningham mit 24 Zählern. Durch den Sieg festigte Detroit Platz sechs in der Eastern Conference, der am Saisonende zum direkten Einzug in die Playoffs berechtigen würde.

Lakers ohne Mühe gegen Spurs

Ebenfalls einen deutlichen Sieg fuhren die Los Angeles Lakers ein. Die Kalifornier gewannen ohne den weiterhin verletzten Superstar LeBron James ihr Heimspiel gegen die San Antonio Spurs mit 125:109. Dabei konnten sie sogar einen etwas durchwachsenen Auftritt ihres zweiten Leistungsträgers Luka Doncic verkraften.

Der Slowene kam zwar auf 21 Punkte, 14 Assists und neun Rebounds und verpasste damit nur ganz knapp ein Triple-Double. Allerdings traf er nur fünf von 20 Würfen aus dem Feld, darunter bloß ein Dreier bei sieben Versuchen. Austin Reaves war mit 30 Punkten erfolgreichster Lakers-Spieler.

Nuggets schlagen Warriors ohne Jokic und Murray

Im Spitzenspiel der Western Conference gewannen die Denver Nuggets bei den zuletzt formstarken Golden State Warriors mit 114:105 - und das ohne ihren Superstar Nikola Jokic. Der dreimalige MVP laboriert an einer Ellbogen- und Knöchelverletzung und konnte nicht mitwirken. Auch sein Teamkollege Jamal Murray fehlte verletzt.

In Abwesenheit der beiden Führungsspieler trumpfte Aaron Gordon bei den Nuggets auf und erzielte 38 Punkte. Bei den Warriors lag Jimmy Butler mit 23 Zählern an der Spitze der Teamwertung, Stephen Curry tat sich aus dem Feld heraus extrem schwer und steuerte 20 Punkte bei.