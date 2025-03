NBA-Profi Hartenstein: «Olympia spiele ich auf jeden Fall»

NBA-Profi Isaiah Hartenstein hat der Basketball-Nationalmannschaft seine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Los Angeles zugesagt. «Olympia spiele ich auf jeden Fall», sagte der Profi der Oklahoma City Thunder der Deutschen Presse-Agentur nach dem Sieg bei den Los Angeles Clippers. Vertreter des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) um Nationaltrainer Alex Mumbrú hätten ihn zuletzt in Oklahoma City besucht. «Das waren gute Gespräche», berichtete Hartenstein. Die nächsten Olympischen Spiele sind 2028 in Los Angeles.

Ob Hartenstein bereits bei der EM im Sommer für die Nationalmannschaft aufläuft, ist offen. «Ich muss halt sehen, was in den Playoffs passiert», sagte Hartenstein. «Für Olympia habe ich zugesagt, dass ich da auf jeden Fall mitspielen will. Die anderen Sachen muss man halt sehen, wie sich mein Körper anfühlt.» OKC ist Tabellenführer der Western Conference.

Hartenstein zählt zu den besten Centern der NBA

«Ich bin jetzt in einer guten Situation und glaube, ich bin einer der Top Bigs in der Liga. Davor musste ich mich beweisen und war meiner Rolle nicht sicher oder ich war verletzt. Aber jetzt ist es so eine Sache, wo ich mehr spielen will, für Deutschland mehr machen will», sagte 26-Jährige. Spieler, die die Position des Centers spielen, werden in der NBA umgangssprachlich auch «Big Men» genannt. Hartenstein ist Stammspieler in Oklahoma City.

Hartenstein betonte, wie wichtig ihm die Entwicklung des deutschen Basketballs ist. Damit begründete er auch seinen Einstieg als Investor beim Bundesligisten ratiopharm Ulm. «Wir wollen Spieler entwickeln und versuchen, mehr Deutsche in die NBA zu bringen», sagte Hartenstein.