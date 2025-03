Schröder mit Pistons weiter auf Playoff-Kurs

Dennis Schröder hat mit den Detroit Pistons in der NBA den nächsten Sieg eingefahren und die Chancen auf die direkte Qualifikation für die Playoffs vergrößert. Bei den Utah Jazz holten die Pistons ein 134:106, es war der zehnte Sieg im elften Spiel seit dem Wechsel von Nationalmannschafts-Kapitän Schröder. Besser in Form sind in der NBA nur die Cleveland Cavaliers an der Spitze der Eastern Conference. Die Pistons stehen auf Rang sechs, der zur direkten Teilnahme an den in knapp sechs Wochen beginnenden Playoffs berechtigt.

Schröder hatte gegen das schlechteste Team der Western Conference einen vergleichsweise unauffälligen Auftritt und verbuchte in Salt Lake City sieben Punkte, drei Rebounds und vier Vorlagen. Bester Werfer war sein Teamkollege Cade Cunningham mit 29 Punkten.

Hartenstein klar im Schatten von Gilgeous-Alexander

An der Spitze der Western Conference holten die Oklahoma City Thunder den nächsten Sieg und setzten sich mit 137:128 gegen die Houston Rockets durch. Isaiah Hartenstein kam auf acht Punkte, fünf Rebounds und sechs Vorlagen und stand damit klar im Schatten von Shai Gilgeous-Alexander, der auf 51 Zähler kam.

