Die Bundesliga ist zurück - So sehen Sie den FC Bayern gegen Bayer Leverkusen live im TV

Der FC Bayern spielt am Freitag gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga. Hier erfahren Sie alles Wichtige zur Partie. Wo ist das Spiel live im TV zu sehen?

27.09.2022 | Stand: 14:10 Uhr

Nach der Länderspielpause ist vor der Bundesliga. Für die Nationalspieler des FC Bayern bleibt nur wenig Zeit, um durchzuschnaufen. Nach dem 3:3-Unentschieden der DFB-Elf gegen England am Montag, trifft der Rekordmeister bereits am Freitag auf Bayer Leverkusen. Der Druck für die Münchner ist hoch - ein Sieg muss her. Vier Spiele in Serie blieb der FC Bayern in der Bundesliga nun sieglos. Die Kritik nach der jüngsten Niederlage gegen den FC Augsburg (0:1) war groß. Nun wird Trainer Julian Nagelsmann mit seiner Mannschaft alles daran legen wollen, gegen Bayer Leverkusen drei Punkte einzufahren.

Es ist also ein spannendes Spiel zu erwarten, da auch Leverkusen unter Druck steht. Erst ein Bundesliga-Sieg steht bei den ambitionierten Rheinländern zu Buche. Zuletzt spielte Bayer zwei Mal Unentschieden. Wer sich das Spektakel nicht entgehen lassen möchte, findet in diesem Artikel alle wichtigen Infos zur TV-Übertragung des Bundesliga-Spiels FC Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen.

Bundesliga-Spiel FC Bayern vs. Bayer Leverkusen: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Der FC Bayern empfängt Bayer Leverkusen am 8. Spieltag der Bundesliga am Freitag, 30. September. Anstoß in der Münchner Allianz Arena ist um 20.30 Uhr.

Bayern gegen Leverkusen: Wo läuft das Bundesliga-Spiel im Free-TV oder im Stream?

Die schlechte Nachricht vorweg: Einzig das Eröffnungsspiel der Bundesliga-Saison und der Rückrundenauftakt wird im Free-TV übertragen. SAT.1 zeigt die beiden Partien. Um alle anderen Bundesliga-Spiele zu sehen - und damit auch die Partien des FC Bayern - werden gleich zwei Abonnements bei Pay-TV-Sendern benötigt. Der kostenpflichtige Sport-Streaming-Anbieter Dazn besitzt die Ausstrahlungsrechte für alle Bundesliga-Spiele, die am Freitag und am Sonntag stattfinden. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt alle Samstagspartien - sowohl einzeln, als auch in der Konferenz. Auch alle Partien der Bundesliga dienstags und mittwochs in sogenannten "Englischen Wochen" überträgt Sky. Es besteht die Möglichkeit, zwischen einer linearen Übertragung im Pay-TV oder einem Live-Stream über Wow TV zu wählen.

Das Spiel zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen ist demnach auf Dazn zu sehen. Hier sind alle wichtigen Informationen zur Übertragung des Spiels zwischen Bayern und Leverkusen zusammengefasst:

Begegnung: FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen, 8. Spieltag, Bundesliga-Saison 2022/23

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen, 8. Spieltag, Bundesliga-Saison 2022/23 Datum: Freitag, 30. September 2022

Freitag, 30. September 2022 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Dazn

Dazn Übertragung im Live-Stream: Dazn

FC Bayern - Bayer Leverkusen: Wo gibt es die Highlights zu sehen?

Wer sich kein Abonnement bei Sky oder Dazn leisten möchte, der kann auch die Zusammenfassungen der Bundesliga-Partien nach Abpfiff abwarten. Die Highlights der Bundesliga-Spiele am Samstag sind nicht nur im Pay-TV bei Dazn oder Sky zu sehen. Die ARD zeigt die Zusammenfassungen der Freitags- und Samstagsspiele in der Sportschau ab 18.30 Uhr. Und auch im ZDF-Sportstudio am späten Samstagabend ab 23 Uhr sind die Bundesliga-Highlights zu sehen. (Lesen Sie auch: Flick verteilt die Hausaufgaben - Müller kennt WM-Lösung)

Die Zusammenfassungen der Spiele am Sonntag sind ebenso im Ersten zu sehen. Aber auch Sport1 besitzt die Rechte, am Sonntag auch die Highlights der Freitags- und Samstagsbegegnungen auszustrahlen.

Im Internet zeigen sowohl die ARD, das ZDF als auch Sport1 immer ab montags die Highlight-Clips von allen Spielen der Bundesliga und 2. Bundesliga.

FC Bayern gegen Bayer Leverkusen: Bilanz und Infos

Die Partie zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen gehört schon zu den echten Bundesliga-Klassikern. 86 Mal trafen die beiden Klubs laut transfermarkt.de im Oberhaus des deutschen Fußballs bereits aufeinander. Die Bilanz spricht dabei allerdings relativ eindeutig für den Rekordmeister aus München. 51 Spiele gewann der FCB, 18 konnte Leverkusen für sich entscheiden. 17 Mal trennten sich die beiden Kontrahenten unentschieden. So auch in der letzten Begegnung. Im März gab es ein 1:1-Remis. Der letzte Sieg der Rheinländer gegen die Münchner liegt jedoch bereits etwas zurück. Letztmals im November 2019 konnten die Leverkusener eine Bundesliga-Partie gegen den FC Bayern gewinnen (2:1).