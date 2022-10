Benedikt Doll führt Biathlon-Team im Weltcup-Winter mit WM an

Die Biathlon-WM im Sommer in Ruhpolding fand ohne Benedikt Doll statt. Der 32-jährige Jung-Vater kam Zuhause nicht weg. Eines seiner Hobbys: Kochen.

06.10.2022 | Stand: 11:51 Uhr

Biathlet Benedikt Doll ist im Sommer zum ersten Mal Vater geworden. „Da steht das Training hinten an, ich kann daheim nicht weg und mag die Zeit mit Frau und Kind nutzen." So erklärte Benedikt Doll seinen Followern auf Instagram den Start-Verzicht bei der Sommer-WM in Ruhpolding. Viele Fans hoffen jetzt, dass Benedikt Doll im Februar 2023 Zeit hat. Dann soll Doll für Deutschland bei der Weltmeisterschaft im thüringischen Oberhof um Medaillen laufen und schießen. Die Heim-WM ist schließlich der Höhepunkt dieses kommenden Biathlon-Winters.

Mit 32 Jahren ist Benedikt Doll der Senior in der der deutschen Biathlon-Nationalmannschaft. Spätestens, seitdem Dolls langjähriger Weggefährte Erik Lesser im März 2022 nach dem letzten Weltcup-Rennen am Holmenkollen seine Karriere offiziell beendet hat. Jetzt ist Doll Deutschlands Routinier in der Biathlon-Weltcup-Saison 22/23. Bei den deutschen Biathlon-Damen ruhen die Hoffnungen vornehmlich auf Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick.

Das ist Benedikt "Benni" Doll

Geburtsdatum: 24.03.1990

Geburtsort: Titisee-Neustadt

Wohnort: Kirchzarten

Verein: SZ Breitnau

Größe: 1,78 m

Beruf, Ausbildung: Sportsoldat, Student Marketing und Vertrieb

Hobbies: Webdesign, Kochen, Fotografieren, Klettern und Kino

Benedikt Doll hat sehr sportliche Eltern

Die Leidenschaft zum Sport wurde Benedikt Doll buchstäblich in die Wiege gelegt. Seine Eltern dienten als Vorbild. Vater Charly ist ein ehemals erfolgreicher Berg- und Langstreckenläufer, Mutter Friederike war Marathonläuferin. Mit sieben Jahren kam Benedikt Doll zum Biathlon - und die Erfolgsstory begann.

Mit seinem Vater Charly, Küchenmeister und Olympiakoch von 2002 betreibt und betreut Benedikt Doll einen Blog rund um die Themen Ernährung, Genuss und Ausdauersport: "Dolls Küche". "Jenseits von ,hokus-pokus'-Wundermitteln und Diäten möchten wir zeigen, wie man sich mit frischen regionalen und saisonalen Produkten abwechslungsreich und gesund ernähren kann – ohne Verzicht, dafür mit ganz viel Genuss", schreiben Vater und Sohn auf ihrer Website.

Benedikt Doll und die Liste der Erfolge

Die Liste der sportlichen Erfolge ist im Laufe der Jahre lang geworden. Zu den Höhepunkten gehören dabei sicher diese Preise und Platzierungen:

Bronze-Medaille in der Verfolgung bei Olympia 2018 in Pyeongchang (Südkorea)

Bronze mit der Staffel 2018 in Pyeongchang

Weltmeister im Sprint 2017 in Hochfilzen (Österreich)

Silber mit der Staffel bei der Weltmeisterschaft 2019 in Östersund (Schweden)

