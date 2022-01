Bericht: Bruno Labbadia wird Trainer von Serie-A-Club CFC Genua

Einem Bericht von Sport1 zufolge wird Bruno Labbadia Trainer des italienischen Fußball-Erstligisten CFC Genua.

Bruno Labbadia wird nach einem Bericht von Sport1 Trainer des italienischen Fußball-Erstligisten CFC Genua. Der 55-Jährige tritt demnach beim Abstiegskandidaten der Serie A die Nachfolge von Andrej Schewtschenko an, der jüngst beurlaubt wurde. Labbadia galt bereits seit Tagen als Favorit auf den Job in Genua. Laut Sport1 erhält er einen Vertrag bis zum Sommer 2024. Eine Bestätigung des Tabellenvorletzten stand am Dienstagvormittag noch aus.

Der langjährige Bundesligaprofi war seit seiner Trennung von Hertha BSC im Januar 2021 fast ein Jahr ohne Anstellung. Zuvor hatte er in der Bundesliga auch Bayer Leverkusen, den Hamburger SV, den VfB Stuttgart und VfL Wolfsburg trainiert.

Labbadia stammt aus Darmstadt

Labbadia wurde in Darmstadt als Sohn italienischer Gastarbeiter geboren und spricht italienisch.