Biathlon in Nove Mesto: So sehen Sie die Staffeln heute live

Wann kommt heute Biathlon im TV? In Nove Mesto/Tschechien findet heute die (Single) Mixed Staffel im Biathlon-Weltcup 2023 statt, live im Fernsehen und Stream.

05.03.2023 | Stand: 10:39 Uhr

Kommt heute Biathlon im Fernsehen? In Nove Mesto in der Tschechischen Republik stehen heute (5.3.2023) das fünfte und sechste Rennen des Biathlon-Weltcup-Wochenendes 2023 live im TV und Stream auf dem Programm.

Sowohl die Single-Mixed-Staffel als auch die Mixed-Staffel mit Damen und Herren sind heute jeweils live im Fernsehen und Stream zu sehen.

Wann gehen die Biathleten an den Start? Wann gibt es Biathlon im Fernsehen? Hier alle News zur TV-Übertragung heute, Live-Stream, Ausstrahlung und Starts des Biathlon-Weltcups 2023 in Nove Mesto.

Biathlon heute live in Nove Mesto: Zeitplan, Sender und TV-Termine im Überblick

Der Sender Eurosport ist nicht überall im Kabel frei empfangbar. Eine deutschsprachige Fernseh-Übertragung der Biathlon-Rennen aus Nove Mesto in Tschechien gibt es jedoch auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen

Nove Mesto Biathlon heute live im Fernsehen und TV-Stream

Die (Single)-Mixed-Staffel-Rennen des Biathlon-Weltcups heute in Nove Mesto/Tschechien werden also live und kostenlos im Free-TV bei "Das Erste" und "Eurosport" gezeigt. Auch einen Livestream gibt es im Internet unter sportschau.de/streams sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN. Der Eurosport Player wurde zum 13. Januar eingestellt. Wer ein Abonnement über Eurosportplayer.com abgeschlossen hat, meldet sich mit denselben Zugangsdaten bei Eurosport.de an.

DSV-Biathlon-Star Denise Herrmann-Wick hat es beim Weltcup in Nove Mesto noch nicht aufs Podest geschafft. Bild: Hendrik Schmidt, dpa

Biathlon-Weltcup in Nove Mesto heute mit den (Single) Mixed Staffel-Rennen: Johannes Thingnes Bö und Bruder Tarjei gestern Corona positiv getestet

Der norwegische Biathlon-Dominator Johannes Thingnes Bö und dessen Bruder Tarjei haben nach dem Doppelsieg im Verfolgungsrennen beim Weltcup im tschechischen Nove Mesto am Samstag positive Corona-Testergebnisse öffentlich gemacht. "Wir wissen nicht, ob wir es haben oder nicht. Aber John und ich hatten positive Tests mit einer schwachen Linie", sagte der zweitplatzierte Tarjei Bö (34) dem norwegischen Sender "NRK".

Die beiden Skandinavier hatten bei der Siegerehrung einen Mund-Nasen-Schutz getragen. "Ich glaube nicht, dass wir irgendjemanden angesteckt haben. Wir waren ja auch ganz alleine unterwegs", sagte Tarjei Bö. Teamkollege Sturla Holm Laegreid war noch vor dem Start des Weltcups nach einem positiven Test abgereist, der Franzose Quentin Fillon Maillet trat wegen einer Corona-Infektion zum Verfolger nicht an und fuhr nach Hause.

Wie auch beispielsweise im Tennissport gibt es im Biathlon "keine spezifischen Regeln mehr", sagte Kommunikationsdirektor Christian Winkler vom Weltverband IBU der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. "Aber es gibt die klare Empfehlung, auf die Gesundheit der Athleten zu achten", sagte er. Letztendlich sei es jedoch eine Teamentscheidung.

"Wir haben uns während des Aufwärmens und im Rennen gut gefühlt", sagte Tarjei Bö. Sie gingen auch an den Start, um im Kampf um die Wertung im Gesamtweltcup keine Punkte liegenzulassen, denn seit dieser Saison gibt es keine Streichergebnisse mehr. "Das passiert, wenn man ein Rennen nicht ausbügeln kann", sagte Johannes Thingnes Bö (29).

Bei den Staffeln heute hoffen die Athleten des Deutschen Ski-Verbands noch auf ihre erste Podiums-Platzierung in Nove Mesto. Bislang waren sowohl die Damen, als auch die Herren trotz guter Platzierungen leer ausgegangen.