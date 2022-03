So sehen Sie das Biathlon-Rennen in Estland heute live im Fernsehen und Stream

Wann ist heute Biathlon im Fernsehen? Der Biathlon-Weltcup 2022 aus Otepää/Estland wird live im TV und Stream übertragen. News zu Sprint, Massenstart, Staffel.

11.03.2022 | Stand: 13:21 Uhr

Beim Biathlon-Weltcup 2022 in Otepää in Estland steht heute der Sprint der Damen auf dem Zeitplan. Beim vorletzten Weltcup-Wochenende der Saison 2021/22 gibt es noch mal ein dichtgedrängtes Biathlon-Programm: Nach den Sprints steigt am Samstag der Massenstart der Damen und Herren, am Sonntag stehen noch zwei Staffeln im Biathlon-Terminkalender.

Den Auftakt machte am Donnerstag der Sprint der Männer - mit erfreulichen Ergebnissen für die DSV-Skijäger: Nach der Olympia-Pleite schaffte es Ex-Weltmeister Benedikt Doll als Dritter auf das Podium. Roman Rees wurde guter Fünfter, Routinier Erik Lesser kam auf Platz sieben.

Wann kommt heute Biathlon im Fernsehen? Wann gehen die Biathleten an den Start? Hier alle News zu TV-Übertragung, Live-Stream, Ausstrahlung und Start.

Biathlon heute live in Otapää: Zeitplan und TV-Termine im Überblick

Freitag, 11.3.22 14.30 Uhr: Sprint der Frauen über 7,5 Kilometer live in der ARD und im Pay-TV auf Eurosport 2



Samstag, 12.3.22 13 Uhr: Massenstart der Männer über 15 Kilometer live in der ARD und im Pay-TV auf Eurosport 2 15.15 Uhr: Massenstart der Frauen über 12,5 Kilometer live in der ARD und im Pay-TV auf Eurosport 2



Sonntag, 13.3.22 12.30 Uhr: Mixed-Staffel über 4 x 7,5 Kilometer live in der ARD und im Pay-TV auf Eurosport 2 15.15 Uhr: Single-Mixed-Staffel über 13,5 Kilometer live in der ARD und im Pay-TV auf Eurosport 2



Biathlon heute live im Fernsehen und TV-Stream

Die Wettkämpfe des Biathlon-Weltcups in Estland werden also live und kostenlos im Free-TV gezeigt. Auch einen Livestream gibt es im Internet unter sportschau.de sowie auf den privaten Streaming-Diensten Eurosport Player, Joyn PLUS+, DAZN (alle kostenpflichtig).

Biathlon-Rennen in Otapaeae - News der deutschen Biathleten im DSV-Kader

Können Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann und die deutschen Biathlon-Frauen beim vorletzten Weltcup der Saison 21/22 noch einmal vorne mitmischen? Schon heute im Sprint gibt es für Herrmann, Franziska Preuß, Vanessa Voigt, Janina Hettich, Vanessa Hinz und Franziska Hildebrand vom DSV-Biathlon-Team wichtige Weltcup-Punkte zu holen.

Franziska Preuss (r.) und Denise Herrmann aus Deutschland wollen beim vorletzten Weltcup der Biathlon-Saison 2021/22 noch einmal Top-Ergebnisse im Einzel und mit der Staffel holen. Bild: Hendrik Schmidt, dpa (Archiv)

