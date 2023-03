Biathlon in Östersund: So sehen Sie die Rennen der Frauen und Männer heute live

Wann wird heute Biathlon gesendet? In Östersund finden die Rennen der Damen und Herren 2023 statt - live im TV und Stream. ZDF, ARD, Eurosport - wer überträgt?

09.03.2023 | Stand: 12:33 Uhr

Wo kann ich heute Biathlon gucken? Im Biathlon-Weltcup 2022/2023 steht ab Donnerstag das vorletzte Wochenende in Östersund/Schweden auf dem Zeitplan. Bis Sonntag gibt es dabei sechs Biathlon-Rennen live im TV und Stream. Je dreimal müssen dabei die Damen und Herren an den Schießstand und in die Loipe.

Beim Biathlon in Östersund 2023 geht es am Donnerstag live im Fernsehen mit den Einzel-Rennen der Frauen und Männer los. Am Samstag sind dann die Staffeln der Herren und Damen jeweils live im TV und Stream zu sehen, ehe am Sonntag noch die Massenstarts auf dem Programm stehen.

Wann ist wieder Biathlon im Fernsehen zu sehen? Wann gehen die Biathleten an den Start? Hier alle News zur TV-Übertragung heute, Live-Stream, Ausstrahlung und Starts des Biathlon-Weltcups 2023 in Östersund/Schweden.

Biathlon heute live in Östersund: Zeitplan, Sender und TV-Termine im Überblick

Donnerstag, 9.3.2023

13.15 Uhr: Biathlon-Einzel-Rennen der Frauen über 15 Kilometer Fernsehen: live im ZDF und auf Eurosport 1 Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek



16.20 Uhr: Biathlon-Einzel der Männer über 20 km Fernsehen: live im ZDF und auf Eurosport 1 Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek



Samstag, 11.3.2023 14 Uhr: Biathlon-Staffel der Damen über 4 x 6 km 16.30 Uhr: Biathlon-Staffel der Herren über 4 x 7,5 Kilometer Fernsehen: live im ZDF und auf Eurosport (hier nur Männer-Staffel) Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek





Sonntag, 12.3.23 13 Uhr: Biathlon Massenstart der Frauen über 12,5 Kilometer 16 Uhr: Biathlon-Massenstart der Männer über 15 km Fernsehen: live im ZDF und auf Eurosport (live nur Männer) Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek



Der Sender Eurosport ist im Kabel nicht überall frei empfangbar. Eine Fernseh-Übertragung der Biathlon-Rennen aus Östersund in Schweden gibt es aber auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus kostenlos und frei zu empfangen.

Östersund: Biathlon heute live im Fernsehen und TV-Stream

Die Wettkämpfe des Biathlon-Weltcups heute in Östersund/Schweden werden also live und kostenlos im Free-TV gezeigt. Auch einen Livestream gibt es im Internet unter zdf.de/sport sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN. Der Eurosport Player wurde zum 13. Januar eingestellt. Wer ein Abonnement über Eurosportplayer.com abgeschlossen hat, meldet sich mit denselben Zugangsdaten bei Eurosport.de an.

Nur wer beim Schießen möglichst fehelerfrei bleibt, hat beim Biathlon in Östersund Chancen auf ein Top-Ergebnis. Bild: IMAGO, Joel Marklund

Biathlon-Weltcup in Östersund der Frauen und Männer mit den Einzeln zum Auftakt

Norwegens Biathlon-Superstar Johannes Thingnes Bö, sein Bruder Tarjei sowie ihr Teamkollege Sturla Holm Laegreid könnten beim vorletzten Weltcup im schwedischen Östersund zumindest am Sonntag wieder am Start sein. Das Trio, das sich mit dem Coronavirus infiziert hatte, soll beim abschließenden Massenstart dabei sein, teilte der norwegische Verband am Montag mit. Voraussetzung ist, dass es ihnen gut geht.

Der 16-malige Saisonsieger Johannes Thingnes Bö hatte bei den Weltcuprennen in der Vorwoche im tschechischen Nove Mesto zwei Erfolge gefeiert, jeweils vor seinem älteren Bruder. Am Samstag waren sie im Verfolger trotz eines positiven Corona-Tests gestartet.

Das deutsche Team will laut Sportdirektor Felix Bitterling "den positiven Trend aus den Einzelwettkämpfen in Nove Mesto fortsetzen" und sich bei den letzten Einzeln der Saison sowie den Massenstartrennen "in Szene setzen". Der vorletzte Weltcup startet am Donnerstag live im TV und Stream mit dem Einzel der Damen, danach folgt das der Herren.