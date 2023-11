Biathlon am Mittwoch: So sehen Sie die Staffel live

Kommt heute Biathlon im Fernsehen? Am Mittwoch (29.11.23) steigt live im TV und Stream die Biathlon-Staffel der Frauen in Östersund/Schweden. Dann folgen die Männer.

Biathlon live im TV heute: Am Mittwoch, 29.11.2023, geht das Auftaktprogramm der Biathlon-Weltcup-Saison 23/24 in Östersund weiter. Nach den ersten Rennen am vergangenen Wochenende geht es live im Fernsehen mit der Biathlon-Staffel der Frauen in Schweden weiter. Am Donnerstag (30.11.) sind dann die Männer dran

We sendet heute Biathlon? Wie viel Uhr kommt Biathlon im Fernsehen? Hier die Infos zur Übertragung (Live-Stream und TV-Ausstrahlung) der Biathlon-Staffeln in Östersund (Lesen Sie dazu: Millionen Wintersport-Fans freuen sich auf TV-Festtage).

Biathlon heute live in Östersund: Sender, Zeitplan und TV-Termine im Überblick

Mittwoch, 29.11.2023 15.20 Uhr: Biathlon-Staffel der Frauen über 4 x 6 Kilometer Fernsehen: live im ZDF (ab 15.05 Uhr) und auf Eurosport 2 Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek

Donnerstag, 30.11.2023

15.20 Uhr: Biathlon-Staffel der Männer über 4 x 7,5 km Fernsehen: live im ZDF (ab 15.05 Uhr) und auf Eurosport 2 Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek



Der Sender Eurosport 2 ist nicht überall im Kabel frei empfangbar. Eurosport 1 zeigt sowohl am Mittwoch, als auch am Donnerstagnachmittag, ab 17.30 Uhr eine einstündige Aufzeichnung der aktuellen Biathlon-Staffelrennen in Östersund/Schweden.

Eine deutschsprachige Live-Übertragung der Biathlon-Staffeln unter der Woche aus Östersund gibt es auch auf ORF 1 (jeweils ab 15.15 Uhr). Das erste Fernseh-Programm des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen

Östersund: Biathlon-Übertragung live im Fernsehen und TV-Stream - Frauen-Staffel und Herren

Die Staffelrennen des Biathlon-Weltcups 2023/24 in Östersund/Schweden werden am Mittwoch und Donnerstag live und kostenlos im Free-TV beim ZDF und "Eurosport" gezeigt. Auch einen Livestream gibt es im Internet unter https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Roman Rees hat in Östersund das 20-Kilometer-Einzel der Männer vor Justus Strelow gewonnen. Gemeinsam wollen die DSV-Biathlon-Männer auch bei der ersten Staffel am Donnerstag live im TV und Stream angreifen. Bild: IMAGO, JOHAN AXELSSON

Biathlon-Staffel in Östersund: Können DSV-Damen und Herren an starken Start anknüpfen?

Mit guten Podestchancen gehen die deutschen Biathletinnen in das erste Frauen-Staffelrennen der Saison. Nach dem überraschend starken Auftaktwochenende geht es am Mittwoch live im TV und Internet-Stream zum Start des zweiten Teils des Weltcups in Östersund über 4 x 6 Kilometer um den Sieg.

Im Einzel am Sonntag hatten Franziska Preuß und Vanessa Voigt die Plätze zwei und drei belegt, Roman Rees feierte bei den Herren vor Teamkollege Justus Strelow sogar den ersten Saisonerfolg. Die Männerstaffel steht auf den WM-Strecken von 2019 in Mittelschweden erst am Donnerstag auf dem Programm.