Biathlon-Weltcup 2024/25 in Oslo: Termine, Tickets und Infos zur Strecke

Das Biathlon-Weltcupfinale findet im März 2025 am Holmenkollen in Oslo statt und markiert den Abschluss der Weltcup-Saison 2024/2025. An dem traditionsreichen Austragungsort treten die besten Biathletinnen und Biathleten der Welt in den finalen Rennen gegeneinander an. Neben wichtigen Weltcup-Punkten stehen auch die begehrten Trophäen für die Gesamt- und Disziplinwertungen auf dem Spiel.

Der Holmenkollen ist bekannt für seine lange Wintersportgeschichte und seine markante Lage über der norwegischen Hauptstadt. Er bildet die Kulisse für das letzte Kräftemessen der Saison 24/25. Für das Biathlon-Weltcupfinale ist ein Programm mit Sprint-, Verfolgungs- und Massenstartrennen geplant.

An welchen Terminen findet das Weltcupfinale in Oslo statt? Gibt es noch Tickets und was sind die Besonderheiten der Strecke? Hier in diesem Artikel haben wir alles Wissenswerte zum Biathlon-Weltcup 2024/2025 zusammengetragen.

Biathlon-Weltcup 2024/25 in Oslo: Zeitplan und Termine

Der Biathlon-Weltcup 24/25 macht an insgesamt zehn Stationen halt. Nach dem Saisonstart im finnischen Kontiolahti geht es laut dem Rennkalender vom Biathlon-Weltcup 24/25 für die Athletinnen und Athleten unter anderem nach Oberhof, Antholz und Nove Mesto. Die finalen Wettkämpfe finden auf dem Holmenkollen in Oslo statt. Das sind alle Termine vom Biathlon-Weltcup 2024/2025 in Oslo in der Übersicht:

Freitag, 21. März 2025, 13.30 Uhr: Sprint Männer 10 km

Freitag, 21. März 2025, 16.15 Uhr: Sprint Frauen 7,5 km

Samstag, 22. März 2025, 13.45 Uhr: Verfolgung Männer 12,5 km

Samstag, 22. März 2025, 15.50 Uhr: Verfolgung Frauen 10 km

Sonntag, 23. März 2025, 13.15 Uhr: Massenstart Männer 15 km

Sonntag, 23. März 2025, 15.45 Uhr: Massenstart Frauen 12,5 km

Tickets für den Biathlon-Weltcup 2024/25 in Oslo: Wo gibt es Karten?

Interessierte können Tickets für das Biathlon-Weltcupfinale 2024/25 in Oslo über den offiziellen Online-Shop erwerben und so die Sportveranstaltung direkt vor Ort miterleben. Zusätzliche Informationen stehen auf der offiziellen Website des Holmenkollen Skifestival in Oslo zur Verfügung.

Auch für Zuschauer, die das Finale aus der Ferne verfolgen möchten, gibt es mehrere Möglichkeiten. Die Rennen der Männer und Frauen werden sowohl im Fernsehen als auch über Online-Streams ausgestrahlt. Welcher der öffentlich-rechtlichen Sender ARD oder ZDF die TV-Übertragung übernimmt, ist derzeit noch nicht entschieden. Fest steht jedoch, dass Eurosport 1 live aus der norwegischen Hauptstadt berichtet.

Oslo 2024/25: Strecke, Austragungsort und Ergebnisse der vergangenen Saison

Das Holmenkollen-Skistadion gilt als berühmter Austragungsort des nordischen Skisports und ist die einzige Anlage dieser Art in einer Hauptstadt. Zu der Anlage gehören eine Skisprungschanze, ein Biathlon-Gelände sowie ein Skimuseum. Die Sprungschanze hat ihre Wurzeln im Jahr 1892, als sie aus einer hölzernen Konstruktion und Steinschanze entstand. Jährlich zieht der Holmenkollen zehntausende Zuschauer an, die die Wettkämpfe im Skispringen, Skilanglauf, der Nordischen Kombination und im Biathlon verfolgen.

In der Saison 2023/2024 fand der Biathlon-Weltcup ebenfalls auf dem Holmenkollen in Oslo statt. Vom 29. Februar bis zum 3. März 2024 wurden dort insgesamt sechs Rennen ausgetragen. Auf dem Programm standen Wettkämpfe im Einzel, Massenstart sowie zwei Mixed-Staffeln für Männer und Frauen.

Im Einzel der Frauen nutzte die Norwegerin Ingrid Tandrevold den Heimvorteil und sicherte sich den ersten Platz. Auf Platz 2 schaffte es die Schwedin Elvira Öberg, gefolgt von der Norwegerin Ida Lien auf Platz 3. Im Einzel der Männer lief es für die Gastgeber sogar noch besser: Auf dem Siegertreppchen standen ausschließlich norwegische Athleten. Sturla Laegreid erzielte die beste Zeit, gefolgt von Tarjei Boe und Vetle Christiansen.

Fakten zum Biathlon-Stadion in Oslo:

Name: Holmenkollen Ski Arena

Eröffnung: 1892

Biathlon-Weltmeisterschaft: 1986, 1990, 1999, 2000, 2016

Zuschauerplätze: 30.000

Streckenpläne zum Download: BMW IBU Biathlon World Cup Holmenkollen