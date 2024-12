Biathlon-Weltcup 2024/25 in Pokljuka: Termine, Tickets und Infos zur Strecke

Biathlon ist eine anspruchsvolle Wintersportart, die Ausdauer mit Präzision kombiniert. Die Sportlerinnen und Sportler müssen lange Distanzen laufen und dabei immer wieder genau ins Ziel treffen. Genau wegen dieser Verbindung von körperlicher Belastung und konzentrierter Zielgenauigkeit gilt die Disziplin als besonders herausfordernd.

In Ländern wie Norwegen und Deutschland hat Biathlon eine lange Tradition. Das Interesse am Biathlon-Weltcup ist in Deutschland, unter anderem durch die erfolgreiche Karriere von Magdalena Neuner, groß. Die Weltcup-Saison im Biathlon 2024/25 umfasst insgesamt 58 Wettkämpfe, darunter 21 Einzelrennen und fünf Staffelwettbewerbe für Männer und Frauen. Außerdem müssen die Athletinnen und Athleten sechs Mixed-Rennen bewältigen.

Einer der zehn Austragungsorte beim Biathlon-Weltcup 2024/2025 ist die Hochebene der Pokljuka in Slowenien. Wann findet der Biathlon-Weltcup 24/25 in Pokljuka statt? Gibt es noch Tickets und welche Eigenschaften machen die Strecke besonders? Hier in diesem Artikel gibt es alle wichtigen Infos.

Biathlon-Weltcup 2024/25 in Pokljuka: Zeitplan und Termine

Pokljuka ist die vorletzte Station beim Biathlon-Weltcup 24/25, bevor die letzten Wettkämpfe Ende März in Oslo ausgetragen werden. Laut dem Rennkalender vom Biathlon-Weltcup 24/25 findet der Einzelwettkampf der Frauen am Donnerstag, dem 13. März 2025, statt. Die Männer starten einen Tag später mit dem Einzelwettkampf über 20 Kilometer.

Hier sind alle Termine inklusive der Uhrzeiten des Biathlon-Weltcups 2024/2025 in Pokljuka:

Donnerstag, 13. März 2025, 15.15 Uhr: Einzel Frauen 15 km

Freitag, 14. März 2025, 15.15 Uhr: Einzel Männer 20 km

Samstag, 15. März 2025, 13.05 Uhr: Team Mixed Staffel

Samstag, 15. März 2025, 15.45 Uhr: Single Mixed Staffel

Sonntag, 16. März 2025, 13.35 Uhr: Massenstart Frauen 12,5 km

Sonntag, 16. März 2025, 15.45 Uhr: Massenstart Männer 15 km

Tickets für den Biathlon-Weltcup 2024/25 in Pokljuka: Wo gibt es Karten?

Für den Biathlon-Weltcup 2024/25 im slowenischen Pokljuka sind weiterhin Tickets erhältlich. Interessierte können diese über den Eventim-Shop buchen, um das Event vor Ort zu erleben. Weitere Information zu den Tickets sind auf der offiziellen Website des Biathlon-Weltcups in Pokljuka bereitgestellt.

Die Wettkämpfe sind auch aus der Ferne zugänglich. Die Rennen der Männer und Frauen werden sowohl im Fernsehen als auch online übertragen. Ob sich die ARD oder das ZDF um die Ausstrahlung im TV kümmert, steht aktuell noch nicht fest. Sicher ist aber, dass Eurosport 1 live aus Pokljuka übertragen wird.

Pokljuka 2024/25: Strecke, Austragungsort und Ergebnisse der vergangenen Saison

Die Pokljuka-Hochebene im Nordwesten Sloweniens erstreckt sich über etwa 20 Kilometer in Länge und ebenso in Breite und liegt auf rund 1300 Metern Höhe. Sie bietet von den ersten Schneefällen im Spätherbst bis Ende März ausgezeichnete Bedingungen für Wintersportarten. Der nächstgelegene größere Ort ist Bled, der etwa 25 Kilometer entfernt ist.

Ein Netz von rund 30 Kilometern Langlaufloipen verbindet die verschiedenen Ortschaften auf der Pokljuka-Hochebene, von Rudno polje bis Javorniška planina. Viele Loipenkilometer sind zudem mit dem Sportzentrum Triglav verbunden, in dem jährlich der Biathlon-Weltcup ausgetragen wird.

Der Biathlon-Weltcup in Pokljuka hat seit den frühen 90er-Jahren Tradition. 2021 wurde dort die Biathlon-Weltmeisterschaft ausgetragen. Das Zentrum bildet das Sportzentrum Triglav, das neben einem Schießstand auch ein Hotel und ein Restaurant beherbergt. Das Gebäude wurde 2009 für 10 Millionen Euro umfassend renoviert. Da sich das Sportzentrum im Triglav-Nationalpark befindet, wurde beim Umbau besonders auf ökologische Nachhaltigkeit geachtet.

Der letzte Biathlon-Weltcup hat in der Saison 2022/2023 stattgefunden. Damals sicherte sich die Schwedin Elvira Öberg den 1. Platz im Sprint, gefolgt von der Französin Julia Simon und Dorothea Wierer aus Italien. Bei den Männern standen im Sprint ausschließlich Athleten aus Norwegen auf dem Siegertreppchen. Johannes T. Boe holte sich Gold, Silber ging an Tarjei Boe und Bronze sicherte sich Sturla Laegreid.

Fakten zum Biathlon-Stadion in Pokljuka in der Übersicht:

Name: Sportzentrum Triglav Pokljuka

Eröffnung: 2009

Biathlon-Weltcups: 2021

Zuschauerplätze: bis zu 10.000

Streckenlänge: 20 Kilometer