So sehen Sie Mittwoch die Mixed-Staffel bei der Biathlon-WM in Oberhof live

In Oberhof in Thüringen findet 2023 die Biathlon-WM statt. Los geht's mit der Mixed-Staffel. Hier läuft sie im TV und Stream.

06.02.2023 | Stand: 13:05 Uhr

Der Saisonhöhepunkt für die besten Biathletinnen und Biathleten der Welt ist da. Und das aus deutscher Sicht auch noch vor heimischer Kulisse. In Oberhof in Thüringen werden bei der Biathlon-Weltmeisterschaft 2023 an neun Wettkampftagen insgesamt 160.000 Fans erwartet. Es geht vom 8. bis 19. Februar um zwölf Titel. Erste Disziplin ist die Mixed-Staffel am Mittwoch.

Zeitplan der Wettbewerbe bei der Biathlon-WM 2023 in Oberhof

Mixed-Staffel, Mittwoch, 8. Februar 2023 , 14.45 Uhr

Sprint Frauen, Freitag, 10. Februar 2023, 14.30 Uhr

Sprint Männer, Samstag, 11.Februar 2023, 14.30 Uhr

Verfolgung Frauen, Sonntag, 12. Februar 2023, 13.25 Uhr

Verfolgung Männer, Sonntag, 12. Februar 2023, 15.30 Uhr

Einzel Männer, Dienstag, 14. Februar 2023, 14.30 Uhr

Einzel Frauen, Mittwoch, 15. Februar 2023, 14.30 Uhr

Single Mixed Staffel, Donnerstag, 16. Februar 2023, 15.10 Uhr

Staffel Männer, Samstag, 18. Februar 2023, 11.45 Uhr

Staffel Frauen, Samstag, 18. Februar 2023, 15 Uhr

Massenstart Männer, Sonntag, 19. Februar 2023,12.30 Uhr

Massenstart Frauen, Sonntag, 19. Februar 2023, 15.15 Uhr

Kurz vor der WM beendete eine früher sehr erfolgreiche Biathletin ihre Laufbahn: Vanessa Hinz vom SC Schliersee. Sie ist dreimalige Staffel-Weltmeisterin. Die 30-Jährige war mehr als zehn Jahre im A-Kader, hatte zuletzt immer wieder mit Verletzungen und gesundheitlichen Rückschlägen zu kämpfen.

Wie sind Medaillenchancen der deutschen Mannschaft?

Im Damen-Team ruhen (beinahe alle) Hoffnungen auf Denise Herrmann-Wick. Die Einzel-Olympiasiegerin hat die einzigen Saisonsiege in den Individualrennen geschafft, zuletzt in der Verfolgung in Antholz. Bei den Frauen könnte Vanessa Voigt, die Olympia-Vierte im Einzel, auf ihrer Hausstrecke für eine Überraschung sorgen. Bei den Männern ruhen die Hoffnungen im Kampf gegen die übermächtigen Norweger auf Benedikt Doll. Der Schwarzwälder hatte 2017 Sprint-Gold in Hochfilzen gewonnen und sich sensationell gegen Dominator Johannes Thingnes Bö durchgesetzt. In den Staffelrennen gibt es Medaillenchancen trotz starker Konkurrenz.

Das letzte Ticket bei den Männern hatte sich auf den letzten Drücker Philipp Nawrath aus Nesselwang gesichert. "Nach einer erfolgreichen Woche bei der Europameisterschaft darf ich mich jetzt freuen bei der Heim-WM in Oberhof dabei zu sein", schrieb der 29-Jährige auf Instagram.

Team Deutschland bei der Biathlon-WM in Oberhof

Männer: Benedikt Doll (32/Breitnau), Roman Rees (29/Schauinsland), Johannes Kühn (31/Reit im Winkl), David Zobel (26/Partenkirchen), Justus Strelow (26/Schmiedeberg), Philipp Nawrath (29/Nesselwang).

Frauen: Denise Herrmann-Wick (34/Oberwiesenthal), Vanessa Voigt (25/Rotterode), Anna Weidel (26/Kiefersfelden), Sophia Schneider (25/Oberteisendorf), Janina Hettich-Walz (26/Schönwald), Hanna Kebinger (25/Partenkirchen).

Hier wird die Mixed-Staffel live im TV und als Stream übertragen

ZDF, 14.15 bis 16.05 Uhr Mixed-Staffel bei der Biathlon-WM in Oberhof (Reporter: Christoph Hamm. Co-Kommentator: Herbert Fritzenwenger. Moderation: Alexander Ruda. Experte: Sven Fischer)

Eurosport, 14.30 Uhr Mixed-Staffel Biathlon-WM

ORF 1, 10.55 Uhr IBU Biathlon Weltmeisterschaft 2023 Oberhof: Mixed Staffel (Kommentar: Dietmar Wolff, Co-Kommentar: Christoph Sumann, Moderation: Boris Kastner-Jirka)



Übertragen werden die Rennen auch online im Stream. Der Super G der Kombination läuft genauso im ZDF als Stream wie der folgende Kombinations-Slalom sowie auf den privaten Streaming-Diensten eurosport.de, Joyn PLUS+, DAZN (alle kostenpflichtig). Der bekannte Eurosport Player wurde zum 13. Januar eingestellt. Wer ein Abonnement über Eurosportplayer.com abgeschlossen hat, meldet sich mit denselben Zugangsdaten bei Eurosport.de an. ORF 1 ist als erstes Programm des Österreichischen Rundfunks in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen.