So sehen Sie die Staffelrennen bei der Biathlon-WM in Oberhof heute live

Wann gibt es heute Biathlon? Im TV und Live-Stream steigen bei der Biathlon-WM 2023 in Oberhof heute (18.2.2023) die Staffel-Rennen. Der Fernseh-Zeitplan.

17.02.2023 | Stand: 16:46 Uhr

In Oberhof steht bei der Biathlon-WM 2023 heute am Samstag (18.2.2023) die erste Staffel-Entscheidung auf dem Programm. Heute werden die Biathlon-Staffeln der Männer und Frauen an den Schießstand und in die Loipe geschickt.

Wann gibt es heute Biathlon im TV? Wann gehen die Biathleten an den Start? Hier alle News zur Übertragung im Fernsehen heute, Live-Stream, Ausstrahlung und Starts der Biathlon-WM 2023 in Oberhof.

Biathlon-WM Oberhof heute live - Staffel-Rennen: Zeitplan, Sender und TV-Termine im Überblick





Samstag, 18.2.2023 11.45 Uhr: Biathlon-Staffel-Rennen der Männer über 4 x7,5 km Fernsehen: live in der ARD und auf Eurosport Livestream: ARD Sportschau live Mediathek



15 Uhr: Biathlon-Staffel der Frauen über 4 x 6 Kilometer Fernsehen: live in der ARD und auf Eurosport Livestream: ARD Sportschau live Mediathek



Der Sender Eurosport ist nicht überall im Kabel frei empfangbar. Eine Fernseh-Übertragung der Biathlon-WM-Staffel aus Oberhof in Thüringen gibt es jedoch auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen

Staffeln in Oberhof: Biathlon-WM heute live im Fernsehen und TV-Stream

Die Wettkämpfe der Biathlon-WM heute in Oberhof werden also kostenlos und live im Free-TV gezeigt. Auch einen Livestream gibt es im Internet bei der ARD unter sportschau.de/streams sowie auf den privaten Streaming-Diensten, Joyn PLUS+, DAZN (alle kostenpflichtig). Der Eurosport Player wurde zum 13. Januar 2023 eingestellt. Wer ein Abonnement über Eurosportplayer.com abgeschlossen hat, meldet sich mit denselben Zugangsdaten bei Eurosport.de an.

Biathlon-WM heute in Oberhof: Was bedeutet Single Mixed beim Biathlon?

Bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof stehen im WM-Programm ab heute bis zum Sonntag noch fünf Entscheidungen live im Fernsehen und Stream auf dem Plan.

Bei der Single-Mixed-Staffel heute gehen pro Nation nur zwei Biathleten an den Start. Etwas überraschend kommt für viele Biathlon-Fans, dass die zweifache Medaillen-Gewinnerin Denise Herrmann-Wick heute nicht von den DSV-Trainern fürs Single-Mixed nominiert wurde. Sie soll für die Damen-Staffel am Samstag und den Massenstart am Sonntag geschont werden. So kommen die formstarken Biathleten Sophia Schneider und Philipp Nawrath heute bei der Biathlon-Heim-WM in Oberhof zum Einsatz.

Bei der Single-Mixed-Staffel bei der Biathlon-WM heute in Oberhof startet für den DSV Philipp Nawrath neben Sophia Schneider. Bild: IMAGO, Eibner-Pressefoto, Johann Medvey

Top-Favorit auf die Goldmedaille heute in der Single-Mixed-Staffel ist Norwegen mit dem Duo Johannes Thingnes Bö und Marte Olsbu Roeiseland.