Wirbelbruch: Radprofi Arndt bei Sturz schwer verletzt

Radprofi Nikias Arndt hat sich bei einem Sturz beim Eintagesrennen Brügge-De Panne schwer verletzt und fällt wochenlang aus. Der 33-Jährige erlitt bei dem Rennen am Mittwoch einen stabilen Wirbelbruch, wie sein Team Bahrain-Victorious tags darauf mitteilte. Arndt ist in Belgien erfolgreich operiert worden.

In den kommenden Tagen werde Arndt seine Reha beginnen und an seiner Beweglichkeit arbeiten. «Wir hoffen, dass er in den nächsten zwei Monaten wieder auf dem Rad sitzt», hieß es in dem Team-Statement.

Die Organisatoren des Rennens waren heftig für die Streckenführung kritisiert worden. Auf den letzten Kilometern hatte es gleich vier schwere Stürze gegeben, in die auch die Favoriten Olav Kooij aus den Niederlanden und Belgiens Europameister Tim Merlier. Arndts Teamkollege Phil Bauhaus hatte in dem chaotischen Finale beim Sieg des Kolumbianers Juan Sebastián Molano Platz vier belegt.