Auslosung zum Achtelfinale der Champions League muss wiederholt werden

Die Auslosung zum Achtelfinale der Fußball-Champions League war eigentlich schon abgeschlossen. Doch wegen mehrerer Pannen muss die Ziehung wiederholt werden.

13.12.2021 | Stand: 14:12 Uhr

-- Update von 13.55 Uhr --

Die Auslosung des Achtelfinals der Champions League mit dem FC Bayern München wird am Montag um 15.00 Uhr wiederholt. Bei der Ziehung der Lose habe es mehrere technische Pannen gegeben, teilte die Europäische Fußball-Union UEFA mit.

-- Ursprüngliche Meldung von 12.34 Uhr --

Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München trifft im Achtelfinale der Champions League auf Atlético Madrid. Das ergab die Auslosung am Montag am UEFA-Sitz in Nyon. Die genauen Termine stehen noch nicht fest. Die Hinspiele der Achtelfinal-Partien in der Königsklasse sind für den 15./16. und 22./23. Februar angesetzt, die Rückspiele finden am 8./9. und 15./16. März statt. Das Endspiel wird am 28. Mai in St. Petersburg ausgetragen.

Gegen Atlético hatten die Bayern zuletzt in der vergangenen Saison in der Gruppenphase gespielt und mit 4:0 und 1:1 die Oberhand behalten. Es gibt aber auch schlechte Erinnerungen an die Mannschaft von Trainer Diego Simeone. 2016 scheiterten die Münchner im Halbfinale an den Madrilenen.

Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann hatte sich als Gruppenerster für das Achtelfinale qualifiziert. Im vergangenen Jahr war für die Bayern im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain Endstation.

In den weiteren Achtelfinal-Partien sticht vor allem das Duell zwischen Paris Saint-Germain und dem von Ralf Rangnick trainierten englischen Rekordmeister Manchester United heraus. Jürgen Klopp und der FC Liverpool bekommen es mit RB Salzburg zu tun. Vorjahressieger FC Chelsea mit dem deutschen Coach Thomas Tuchel trifft auf Wolfsburg-Bezwinger OSC Lille.

Der FC Bayern ist der letzte verbliebene Bundesligist in der Königsklasse. Borussia Dortmund und RB Leipzig sind als Gruppendritte in die Europa League abgestiegen, der VfL Wolfsburg ist nach Platz vier in der Gruppenphase gar nicht mehr international vertreten. So schlecht war die Bundesliga letztmals in der Saison 2017/18.

"Das ist ein schwerer Gegner. Es ist eines der attraktivsten Lose im Achtelfinale.", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. "Atlético ist eine Top-Mannschaft. Sie sind spanischer Meister. Da ist gefragt, dass wir an beiden Spieltagen Topleistung bringen, um weiterzukommen. " Die Mannschaft des FC Bayern wisse aber, wie man Atlético nehmen müsse. "Da ist alles möglich. Ich hoffe, dass wir unsere Zuschauer in der Allianz Arena dann zurück haben", sagte Salihamidzic. "Ich finde es schade, dass wir die einzige deutsche Mannschaft im Achtelfinale sind. Das ist nicht optimal. Wir müssen versuchen, die deutsche Mannschaft ganz weit, wenn es möglich ist, bis ins Finale zu tragen."