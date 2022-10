So sehen Sie das Prestige-Duell zwischen Bayern München und Barcelona morgen Abend live im TV und im Stream

Bayern München kann Robert Lewandowski und den FC Barcelona morgen Abend aus der Champions League schießen. So sind Sie live im TV oder Stream dabei.

25.10.2022 | Stand: 18:04 Uhr

Champions League am Mittwoch: Während der FC Bayern in der Fußball-Bundesliga weiter in der Verfolgerrolle ist, spielen die Münchner in der Champions League bislang groß auf. Vier Spiele, vier Siege, 13:2 Tore. Den Einzug ins Achtelfinale haben die Bayern schon klar gemacht. Bei fünf Punkten Vorsprung auf Inter Mailand reicht jetzt ein Sieg im legendären Camp Nou für den Gruppensieg.

Mächtig unter Druck stehen Robert Lewandowski und der FC Barcelona. Und das nicht erst seit der 0:2-Niederlage im Hinspiel in München. Ein Sieg gegen die Nagelsmann-Truppe ist Pflicht - sonst spielen die ruhmreichen Katalanen nur noch in der Europa League weiter. Inter Mailand wäre dann als Gruppenzweiter sicher für das Achtelfinale qualifiziert.

Hier können Sie die Partie zwischen dem FC Barcelona und Bayern München im TV oder im Live-Stream verfolgen.

FC Barcelona - FC Bayern München Mittwoch in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Die Mannschaft des FC Bayern München spielt am Mittwoch, 26. Oktober, in der spanischen Stadt Barcelona. Dort ist um 21 Uhr Anstoß im Spotify Camp Nou.

Barcelona morgen gegen Bayern: Wo läuft das Champions-League-Spiel im Free-TV oder im Stream?

Die schlechte Nachricht vorweg: Das Duell zwischen Barcelona und Bayern ist nicht im Free-TV zu sehen. Bis auf das Finale in Istanbul, am 10. Juni 2023, live im ZDF wird keines der Champions-League-Spiele im Free-TV übertragen.

Die Übertragungsrechte an der Champions League besitzt zum größten Teil der Sport-Streaming-Anbieter Dazn. 15 der 16 Spiele je Gruppenphasen-Spieltag überträgt Dazn. Ein Spiel am Dienstag darf hingegen Amazon Prime Video ausstrahlen. Welches das ist, darf sich Amazon aussuchen. Meist zeigt Amazon jedoch ein Spiel mit deutscher Beteiligung und einem namhaften Gegner. Auch nach der Gruppenphase geht es im bekannten Muster weiter. Ein Dienstagsspiel überträgt Amazon Prime Video, die restlichen Partien sind entweder einzeln oder auch in der Konferenz auf Dazn zu sehen.

Damit ist auch das Spiel am 5. Spieltag der Gruppenphase zwischen Barcelona und dem FC Bayern am Mittwoch, 26. Oktober, auf Dazn zu sehen. Alles Wichtige im Überblick:

Begegnung: FC Barcelona gegen FC Bayern München, 5. Spieltag, Champions League Saison 2022/2023

FC Barcelona gegen FC Bayern München, 5. Spieltag, Champions League Saison 2022/2023 Datum: Mittwoch, 26. Oktober 2022

Mittwoch, 26. Oktober 2022 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Spotify Camp Nou in Barcelona - das Stadion fasst 99.354 Zuschauer

Spotify Camp Nou in Barcelona - das Stadion fasst 99.354 Zuschauer Übertragung im Free-TV: Zusammenfassung mit den Highlights ab 23 Uhr im ZDF

Zusammenfassung mit den Highlights ab 23 Uhr im ZDF Übertragung im Pay-TV: Dazn

Dazn Übertragung im Live-Stream: Dazn

Sowohl für Dazn als auch für Amazon Prime Video ist ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig. Wer ein Abo bei Dazn abschließen möchte, kann zwischen zwei Varianten wählen. Im Monatsabo kostet es derzeit 29,99 Euro. Wer sich für ein Jahresabo entscheidet, zahlt umgerechnet 24,99 Euro monatlich. Ein Abo bei Amazon Prime Video kostet derzeit nach einem kostenlosen Probemonat 8,99 Euro im Monat.