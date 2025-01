Hier sehen Sie Abfahrt und Super-G aus Cortina d'Ampezzo im TV und Stream

Abfahrt und Super-G am Wochenende live im TV: Die Ski-Saison geht 2025 für die Frauen in Cortina d'Ampezzo (Italien) weiter. Live im Free-TV, im Stream und in der Mediathek stehen eine Abfahrt und ein Super-G auf dem Programm.

In diesem Artikel beantworten wir folgende Fragen:

Wann ist das Skirennen der Frauen in Cortina d'Ampezzo?

Wo wird das Rennen aus Cortina d'Ampezzo im TV, Mediathek und als Stream übertragen?

Wo findet man die Ergebnisse aus Cortina d'Ampezzo?

Wann ist das Frauen-Skirennen 2025 in Cortina d'Ampezzo? Infos zur TV-Übertragung

Die Frauen fahren am Samstag, 18. Januar, eine Abfahrt und am Sonntag, 19. Januar, einen Super-G im italienischen Cortina d‘Ampezzo.

Wo werden die Rennen 2025 aus Cortina d'Ampezzo übertragen?

18. Januar: Abfahrt der Frauen ab 10.55 Uhr in der ARD und im Livestream

19. Januar: Super-G der Frauen ab 11 Uhr in der ARD und im Livestream

Ski alpin der Damen: Skirennen in Cortina d'Ampezzo 2025 auf Eurosport

Auch auf Eurosport werden Abfahrt und Super-G aus Cortina d'Ampezzo im Fernsehen übertragen:

18. Januar: Abfahrt der Frauen ab 11 Uhr auf Eurosport 2

Wer den österreichischen Sender ORF 1 empfängt, kann auch hier die Rennen anschauen:

18. Januar: Abfahrt der Frauen ab 10.55 Uhr auf ORF 1

19. Januar: Super-G der Frauen ab 10.55 Uhr auf ORF 1

Auch beim kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN werden die Rennen voraussichtlich per Livestream verfügbar sein (Stand: 15. Januar 2025).

Startlisten und Ergebnisse werden kurz vor den Rennen auf der Website der FIS veröffentlicht. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.

Abfahrt und Super-G in Cortina d'Ampezzo: Das sind die Favoritinnen

Viele Speed-Rennen sind die Damen in diesem Winter noch nicht gefahren, trotzdem gibt es einige Fahrerinnen, die man auf dem Schirm haben sollte: Federica Brignone ist eigentlich eher als Erfolgsfahrerin im Riesenslalom und Super-G bekannt. Am vergangenen Wochenende konnte sie sich in St. Anton jedoch über ihren ersten Abfahrtssieg freuen. Auch vor heimischem Publikum wird die Italienerin in Cortina sicher Gas geben.

Für eine Überraschung sorgte in St. Anton eine Schweizerin: Malorie Blanc fuhr in ihrem zweiten Weltcup-Rennen mit der Startnummer 46 auf den zweiten Platz: „Eine Performance, die sprachlos macht“, postete die FIS dazu.

Auch die Österreicherin Stephanie Venier ist eine, der die Piste in Cortina durchaus liegt: 2024 siegte sie hier in einer der Abfahrten und wurde hinter der Schweizerin Lara Gut-Behrami Zweite im Super-G. Auch in St. Anton am vergangenen Wochenende reichte es für einen Podestplatz: Venier wurde hinter Lauren Macuga Zweite. Die Amerikanerin freute sich über ihren ersten Weltcup-Sieg.

Viele Augen sind außerdem auf Lindsey Vonn gerichtet. Die 40-Jährige konnte sich bei ihrem Comeback bereits über einen 6. Platz in der Abfahrt und einen 4. Platz im Super-G freuen - ob da noch mehr drin ist? In Interviews zeigte sich die amerikanische Erfolgsfahrerin zuversichtlich. Cortina d‘Ampezzo gilt außerdem als ihr Lieblingsort im alpinen Ski-Weltcup. Zwölf Rennen konnte sie hier bereits gewinnen.