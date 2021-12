Darts-Rekordchamp Taylor vor WM-Beginn: "Die Fans sind alles"

Rekordweltmeister Phil Taylor sehnt die Rückkehr der Fans bei der Darts-WM in London herbei.

13.12.2021 | Stand: 11:06 Uhr

"Die Fans sind alles, was dieses Spiel braucht. Es ist nicht das gleiche ohne die Fans, deshalb ist es großartig, dass sie zurückkehren", sagte der 61 Jahre alte Engländer der Deutschen Presse-Agentur. "The Power", wie Taylor genannt wird, hat 16 WM-Titel in seiner Laufbahn erspielt und seine Karriere nach den Titelkämpfen 2018 beendet.

Im Vorjahr durfte coronabedingt nur ein Abend mit 1000 Zuschauern stattfinden. Ab dem zweiten WM-Tag fanden die Wettkämpfe ohne Publikum statt. Diesmal darf der Alexandra Palace mit seinen rund 3000 Plätzen voll ausgelastet werden. Es gilt die 3G-Regel, wonach nur Geimpfte, Genesene und tagesaktuell negativ Getestete Einlass bekommen.

