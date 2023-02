Das passiert an Tag 4 der Nordischen Ski-WM in Planica

Die Kombinierer um Vinzenz Geiger und Julian Schmid greifen erstmals ins WM-Geschehen ein. Und Katharina Althaus hat gute Chancen auf das zweite Gold.

25.02.2023 | Stand: 07:30 Uhr

Rückblick auf den Abend des WM-Tags 3: Die ersten Siegerehrungen dieser WM auf der Medals Plaza in Kranjska Gora am Freitagabend gingen unter die Haut. Aus Sicht der vielen deutschen Fans, die mit schwarz-rot-goldenen Schals und Fahnen den Weg zur Eventbühne suchten, war die Zeremonie für Katharina Althaus vom Skiclub Oberstdorf der Höhepunkt. Die 26-Jährige bekam von Fis-Vorstandsmitglied und DSV-Präsident Franz Steinle die goldene Fis-Medaille überreicht und wirkte 27 Stunden nach ihrem Sieg beim Normalschanzen-Springen am Donnerstag immer noch überwältigt.

Das passiert heute, Samstag,bei der WM in Planica

Großkampftag im Nordic Centrum in Planica. Vier Medaillenentscheidungen stehen an, und mit Ausnahme des Skiathlon-Langlaufs der Frauen gibt es für das DSV-Team in allen Wettbewerben realistische Medaillenchancen.

Ab 10 Uhr steigen die Kombinierer mit den Oberstdorfern Vinzenz Geiger und Julian Schmid erstmals mit einer Medaillenentscheidung ins WM-Geschehen ein. Es wird einen Durchgang auf der Normalschanze geben. Um 15.30 Uhr fällt dann beim 10-Kilometer-Langlauf die Entscheidung über Gold, Silber und Bronze. Titelverteidiger von 2019 und 2021 ist der Norweger Jarl Magnus Riiber, der zuletzt aber krankheitsbedingt pausieren musste.

Ab 12.15 Uhr gilt es für Katharina Althaus & Co., die gleiche Leistung wie beim Einzelspringen am Donnerstag abzurufen. Wenn das gelingt, sind die DSV-Mädels im Teamwettbewerb von der Normaschanze (HS 100) kaum zu schlagen. Titelverteidiger ist die Mannschaft von Österreich.

Ab 14 Uhr geht’s in der Langlauf-Loipe rund. Beim Skiathlon der Frauen, bei dem zunächst 7,5 km im klassischen und (nach einem Boxenstopp) 7,5 km im freien Stil gelaufen werden, wird eine neue Zeitrechnung beginnen – die nach der Dauersiegerin Therese Johaug aus Norwegen. Teamsprint-Olympiaheldin Katharina Hennig will die WM, nachdem sie zum dritten Mal in dieser Saison eine krankheitsbedingte Pause einlegen musste, vorsichtig angehen. Dennoch liebäugelt die Erzgebirglerin mit einem Top-Ten-Platz.

Ab 17 Uhr hoffen die WM-Organisatoren erstmals auf ein volles Skisprung-Stadion. Immer wieder war zu lesen, dass die Tickets fürs Skispringen schnell vergriffen waren. Umso enttäuschender waren die Zuschauerzahlen beim Frauen-Einzel (etwa 1000) und der Qualifikation der Männer am Freitag (500). Aus deutscher Sicht interessant: Können Karl Geiger und Andreas Wellinger in den Kampf um die Medaillenplätze eingreifen. Die letzten Titel von der Normalschanze gewannen zwei Polen: 2019 in Seefeld Dawid Kubacki, 2021 in Oberstdorf Piotr Zyla.

Ab 20.23 Uhr wird es auf der Medals Plaza im Nordic Parc in Kranjska Gora wieder feierlich: die erfolgreichsten Athleten des Tages bekommen ihre Medaillen. Lediglich die Zeremonie der Skispringer wird wegen des späten Beginns auf Sonntag geschoben.

Das sind die deutschen Starter bei der Männer-Kombi (mit insgesamt 50 Athleten)

Startnummer 35: Eric Frenzel (34/SSV Geyer)

Startnummer 43: Manuel Faißt (30/SV Baiersbronn)

Startnummer 45: Vinzenz Geiger (25/SC Oberstdorf)

Startnummer 48: Julian Schmid (23/SC Oberstdorf)

Nicht nominiert: Johannes Rydzek (31/SC Oberstdorf)

Das sind die deutschen Starter beim Frauen-Team-Springen (mit insgesamt 10 x 4 Athleten)

Startnummer 9/1: Anna Rupprecht (26/SC Degenfeld)

Startnummer 9/2: Luisa Görlich (24/WSV 08 Lauscha)

Startnummer 9/3: Selina Freitag (21/SG Nickelhütte Aue/Oberstdorf)

Startnummer 9/4: Katharina Althaus (26/SC Oberstdorf)

Nicht nominiert: Pauline Hessler (24/WSV 08 Lauscha)

Folgende zehn Teams starten (Startnummern aufsteigend): Polen (1), China, USA, Frankreich, Kanada, Japan, Slowenien, Norwegen, Deutschland, Österreich (10).

Die deutschen Starterinnen beim Skiathlon der Frauen (mit insgesamt 54 Athletinnen):

Startnummer 7: Katharina Hennig (26/WSV Erzgebirge Oberwiesenthal/Sonthofen)

Startnummer 20: Pia Fink (27/SV Bremelau/Fischen)

Startnummer 25: Lisa Lohmann (22/WSV Oberhof)

Startnummer 35: Katherine Sauerbrey (25/SC Steinbach-Hallenberg)

Die deutschen Starter beim Skispringen der Männer von der Normalschanze (mit insgesamt 50 Athleten):

Startnummer 32: Constantin Schmid (23/WSV Oberaudorf)

Startnummer 37: Markus Eisenbichler (31/TSV Siegsdorf)

Startnummer 42: Karl Geiger (30/SC Oberstdorf)

Startnummer 45: Andreas Wellinger (27/SC Ruhpolding)

Nicht nominiert: Philipp Raimund (22/SC Oberstdorf)

TV-Tipp: Eurosport und ZDF übertragen alle Wettbewerbe live.

Slowenisch für Anfänger:

Samstag = Sobota

Sonntag = Nedelja

Wochentag = Konec tedna