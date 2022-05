München oder die Eisbären Berlin? So sehen Sie Spiel 4 im DEL-Finale heute live im TV und Stream

Heute steht Spiel 4 im DEL-Finale zwischen München und den Eisbären Berlin an: Infos zur TV-Übertragung und Live-Stream bei ServusTV, Magenta Sport oder Sport1.

Kommt heute Eishockey im Fernsehen? In der DEL sind die Tage der Wahrheit angebrochen - im Finale kämpfen die Eisbären Berlin und der EHC Red Bull München um die Deutsche Meisterschaft. Werden die Playoffs im TV übertragen? Oder bleibt den Fans nur Pay-TV oder kostenpflichtiger Live-Stream?

Spiel 4 heute Abend in München könnte bereits die Entscheidung bringen: Die Eisbären Berlin führen nach zuletzt zwei knappen Siegen mit 2:1 in der Best-of-5-Serie und könnten sich heute schon den Titel sichern. Drei Siege sind nötig, um sich Deutscher Eishockey-Meister 2022 nennen zu dürfen. München gewann Spiel 1 in Berlin, die Eisbären siegten am Sonntag in der Verlängerung mit 2:3 in der Olympia-Eishalle in München. Auch in Spiel 3 in der Mercedes-Benz Arena in Berlin behielten sie mit einem Treffer die Oberhand.

Wer überträgt heute Eishockey? Die Übertragung des DEL-Finales live im TV und Stream

Spiel 4 des Endspiels der DEL zwischen Berlin und München wird heute nur im kostenpflichtigen Stream gezeigt - anders als die drei Spiele zuvor.

Magenta Sport überträgt wie gewohnt die Spiele der DEL im kostenpflichtigen Live-Stream. Der Pay-TV-Anbieter präsentiert das Eröffnungs-Bully heute um 19.30 Uhr.

Im Stream von Magenta Sport wird Spiel 4 des DEL-Finals gegen Bezahlung gezeigt. Telekom-Kunden zahlen für das Magenta-TV-Monatsabo 4,95 Euro. Nicht-Kunden kostet das Monatsabo 16,95 Euro/Monat und das Jahresabo monatlich 9,95 Euro.

Sport1 überträgt aktuell keine Spiele der Penny-DEL live. Privatsender Servus-TV Deutschland bietet außer im TV auch eine Übertragung im kostenlosen Internet-Livestream an.

Was war das aufregend, oder? Doch Frans Nielsen erlöste uns in der 84. Minute und glich damit die Serie aus. Tickets für morgen gibts hier: https://t.co/SGv8SBC86O#ebb #EBBvsRBM #PO22 #Finale22 pic.twitter.com/UxyTYQxlXa — Eisbären Berlin (@Eisbaeren_B) May 1, 2022

DEL-Finale: Werden auch Spiel 4 und 5 im Free-TV gezeigt?

ServusTV hatte lediglich die Free-TV-Rechte für die ersten drei Finalspiele der Best-of-5-Serie. Heißt: Spiel 4 am Mittwoch ab 19.30 Uhr in München läuft nur bei Magenta Sport. Auch ein womöglich entscheidendes Spiel 5 in Berlin dürfte es nicht im Free-TV geben.

Eishockey: Die DEL-Meister seit 2010

2022: ?

2021 Eisbären Berlin

2019 Adler Mannheim

2018 EHC München

2017 EHC München

2016 EHC München

2015 Adler Mannheim

2014 ERC Ingolstadt

2013 Eisbären Berlin

2012 Eisbären Berlin

2011 Eisbären Berlin

2010 Hannover Scorpions

