Biathlon der Frauen: Deutsche Hoffnungen ruhen auf Denise Herrmann-Wick

Denise Herrmann ist Deutschlands Vorzeige-Frau im Biathlon. In dieser Weltcup-Saison startet sie mit einem Doppelnamen.

04.10.2022 | Stand: 12:44 Uhr

Zwei Medaillen sammelte Deutschland bei den Olympischen Winterspielen in der einstigen Vorzeigesportart Biathlon. Denise Herrmann holte Gold im Einzel und war als Schlussläuferin maßgeblich am Gewinn der Staffel-Bronze der Frauen beteiligt.

Denise Herrmann lebt in Ruhpolding im Chiemgau in den bayerischen Alpen. Sie ist seit dem 13. September 2022 mit dem ehemaligen Skilangläufer Thomas Wick verheiratet. Seitdem führt sie den Doppelnamen Herrmann-Wick. Nach der Hochzeit ging es übrigens in die Flitterwochen nach Toblach in Südtirol.

Denise Herrmann jetzt mit Doppelnamen am Start

In der Biathlon-Weltcup-Saison 2022/23 wird sie erstmals mit Doppelnamen in die Loipe und an den Schießstand gehen. Randnotiz: Teamkollegin Janina Hettich hat ebenfalls im Sommer 2022 geheiratet und startet künftig unter dem Namen Janina Hettich-Walz.

Ihren größten sportlichen Erfolg feierte Denise Herrmann-Wick bei Olympia 2022 in Peking. Im Februar schoss sich Denise Hermann zur Goldmedaille im Einzel über die 15 Kilometer. MIt der Staffel kam ein paar Tage später noch eine Bronzemedaille hinzu.

Drei Olympische Winterspiele mit Denise Herrmann

Ein paar Monate danach, beim Sommerbiathlon 2022 Ende August in Ruhpolding, langte es zu WM-Silber im Massenstart.

Es geht aber auch ohne Podestplatz bei Denise Herrmann-Wick: Ohne Medaille blieb die Deutsche Vorzeige-Athletin 2018 bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang (Südkorea).

Als Skilangläuferin war sie bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi, Russland, Teil der Bronze-Staffel. 2016 wechselte die Sportsoldatin vom Skilanglauf zum Biathlon.

Ihren ersten Podestplatz im Weltcup schaffte Denise Herrmann-Wick in der Saison 2012/13: am 7. Dezember beim Teamsprint mit Hanna Kolb im kanadischen Québec.

Sporttalent liegt in der Wiege von Denise Herrmann-Wick

Denise Herrmann-Wick kam durch ihren Vater Lutz Herrmann zum Skilanglauf. Mit acht Jahren nahm die Tochter des ehemaligen DDR-Oberliga-Handballers erstmals an Wettkämpfen teil. Vier Jahre später wechselte sie auf das Skigymnasium Oberwiesenthal.

In den kommenden Jahren bestritt Denise Herrmann-Wick verschiedene regionale Rennen - ab dem Jahr 2004 ging sie bei Internationalen Juniorenrennen für den Deutschen Skiverband (DSV) an den Start.

Denise Herrmann-Wick im Kurzporträt

Verein : WSC Erzgebirge Oberwiesenthal

: WSC Erzgebirge Oberwiesenthal Geburtstag : 20.12.1988

: 20.12.1988 Beruf : Sportsoldatin

: Sportsoldatin Größe : 1,75 m

: 1,75 m Gewicht : 61 kg

: 61 kg Hobby: Musik

Denise Herrmann-Wick bei Instagram

