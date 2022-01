Aus in Australien: Zverev scheidet im Achtelfinale der Australian Open aus

Aus und vorbei bei den Australian Open: Alexander Zverev ist im Achtelfinale ausgeschieden. Mit seiner eigenen Leistung zeigt sich Zverev sehr unzufrieden.

23.01.2022 | Stand: 09:33 Uhr

Titelkandidat Alexander Zverev ist bei den Australian Open im Achtelfinale ausgeschieden. Der beste deutsche Tennisspieler verlor am Sonntag in Melbourne gegen den kanadischen Weltranglisten-14. Denis Shapovalov 3:6, 6:7 (5:7), 3:6. Damit sind die Hoffnungen des Olympiasiegers auf den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere erneut abrupt zu Ende gegangen.

Alexander Zverev hat sich nach seinem Achtelfinal-Aus bei den Australian Open selbstkritisch geäußert. "Am Ende des Tages war es einfach nicht gut genug", sagte der beste deutsche Tennisspieler am Sonntag in Melbourne. "Ich könnte hier jetzt sitzen, und sagen: 'Ich habe eine Erkältung und noch was.' Aber nein, ich bin immer sehr ehrlich. Ich habe nichts. Ich habe einfach nur eine Scheiß-Woche gehabt, um ehrlich zu sein", sagte der 24 Jahre alte Hamburger.

Zverev ärgert sich über eigene Leistung bei Australian Open: "Scheiß-Woche gehabt"

Als Weltranglisten-Dritter galt der 24 Jahre alte Hamburger beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison als Mitfavorit. Aufgrund des Fehlens des serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic bei den Australian Open waren seine Chancen auf den ersten Grand-Slam-Titel noch gewachsen.

"Ich werde immer noch alles dafür tun, dass ich irgendwann die Grand-Slam-Trophäe hochhebe", sagte der Melbourne-Halbfinalist von 2020: "Im Moment ist es natürlich albern, darüber zu reden, weil ich gerade in der vierten Runde der Australian Open verloren habe".

Alexander Zverev im Achtelfinale der Australian Open 2022 gegen den Kanadier Denis Shapovalov. Bild: Dean Lewins, dpa

Nach seinem Scheitern gehen das Grand-Slam-Turnier in Australien in den Einzel-Konkurrenzen ohne deutsche Teilnehmer weiter. Shapovalov trifft im Viertelfinale auf den spanischen Tennisstar Rafael Nadal.

Tennisstar Nadal zieht ins Viertelfinale der Australian Open ein

Rafael Nadal hat zum 14. Mal das Viertelfinale der Australian Open erreicht. Der spanische Weltranglisten-Fünfte wurde am Sonntag in Melbourne beim 7:6 (16:14), 6:2, 6:2 seiner Favoritenrolle gegen den Franzosen Adrian Mannarino perfekt. Allein 81 Minuten dauerte der erste Satz, auch weil der Tiebreak erst mit 16:14 an Nadal ging. Im Kampf um den Einzug ins Halbfinale trifft Nadal nun auf den Sieger des Achtelfinal-Duells zwischen dem Hamburger Alexander Zverev und dem Kanadier Denis Shapovalov.

Seinen bislang einzigen Australian-Open-Titel holte Nadal 2009. Gewinnt der 35-Jährige in Melbourne den Titel, würde er seine Grand-Slam-Titel-Sammlung auf 21 Trophäen ausbauen und damit alleiniger Rekordsieger werden.