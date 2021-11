Flick fordert Tor-Gier gegen Liechtenstein - Feierlicher Abschied für Löw

Bundestrainer Hansi Flick will in der WM-Quali gegen Liechtenstein eine torgierige DFB-Elf sehen. Jogi Löw wird vor dem Spiel offiziell verabschiedet.

10.11.2021 | Stand: 18:12 Uhr

Nach dem Wirbel um den positiven Corona-Test von Verteidiger Niklas Süle bestreitet die Fußball-Nationalmannschaft ihr letztes Heimspiel in der WM-Qualifikation. Bundestrainer Hansi Flick erwartet von seiner Mannschaft am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) gegen Liechtenstein trotz des Ausfalls des Quarantäne-Quintetts um Süle und Joshua Kimmich einen konzentrierten Auftritt mit einer Fortsetzung des zuletzt erfolgreichen Offensivfußballs.

26 000 Fans in Wolfsburg

"Wir wollen den Fans wieder diese Gier auf Tore zeigen", sagte Flick vor der Partie in der mit 26 000 Zuschauern ausverkauften VW-Arena in Wolfsburg. Vor dem Anpfiff wird Flicks Vorgänger Joachim Löw vom Deutschen Fußball-Bund feierlich verabschiedet.

DFB-Team hat Rang eins sicher

Von Platz eins der Gruppe J ist die DFB-Elf nicht mehr zu verdrängen. Die Qualifikation für die WM-Endrunde im November und Dezember 2022 in Katar ist nach zuletzt fünf Siegen aus fünf Spielen unter Flick somit schon geschafft. Am Sonntag steht zum Jahresabschluss noch das Auswärtsspiel in Armenien an.

Lesen Sie auch: PSG-Fußballerin nach Attacke auf Mitspielerin in U-Haft