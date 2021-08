Eintracht Frankfurt vermasselt Pokalstart - Schalke weiter

Nach Fürth fliegt am Sonntag auch Eintracht Frankfurt überraschend aus der Pokalrunde raus. Zweitligist Schalke 04 macht es besser als Mitabsteiger Werder Bremen.

08.08.2021 | Stand: 17:49 Uhr

Eintracht Frankfurt hat mit seinem neuen Coach Oliver Glasner bereits zum Saisonstart im DFB-Pokal eine Riesen-Enttäuschung erlebt. Der hessische Fußball-Bundesligist blamierte sich am Sonntag beim Drittligisten Waldhof Mannheim nach schwacher Vorstellung mit 0:2 (0:0).

Mit Ach und Krach lösten zunächst nur Hertha BSC (1:0 in Meppen) und Europapokal-Starter 1. FC Union Berlin (1:0 bei Türkgücü München) bei zwei Drittligisten ihre Pflichtaufgaben in 90 Minuten.

Köln, Wolfsburg und Mainz in der Verlängerung

Der 1. FC Köln (1:1 nach 90 Minuten beim Viertligisten FC Carl Zeiss Jena), Champions-League-Starter VfL Wolfsburg (1:1 beim Viertligisten Preußen Münster) und der FSV Mainz 05 (1:1 bei den Amateuren des SV Elversberg) mussten in die Verlängerung. Am Abend (18.30 Uhr) wollte noch der SC Freiburg bei den Würzburger Kickers den Sprung in Runde 2 schaffen.

Nach dem Aus von Werder Bremen (0:2 in Osnabrück) machte es Schalke gegen einen Amateurverein besser: Mit dem 4:1 (1:1) beim Oberligisten FC Villingen wurde die Mannschaft von Trainer Dimitrios Grammozis ihrer Favoritenrolle aber erst nach der Pause gerecht.

Greuther Fürth ist im DFB-Pokal schon gegen Babelsberg ausgeschieden

Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth hatte sich am Samstag beim Regionalligisten SV Babelsberg 05 mit 4:5 (2:2,1:1) im Elfmeterschießen blamiert und eine Woche vor dem Saisonstart einen Stimmungsdämpfer kassiert.

Am Montagabend stehen noch vier Partien auf dem Programm - und der FC Bayern München darf erst am 25. August ran. Die für vergangenen Freitag geplante Partie war wegen Corona-Fällen beim Gastgeber Bremer SV verschoben worden.

