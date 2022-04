So sehen Sie das DFB-Pokal-Halbfinale heute live im Free-TV und Stream

Wer überträgt den DFB-Pokal heute? Im DFB-Halbfinale treffen Leipzig und Union Berlin aufeinander. Läuft es auch im Free-TV in der ARD, oder nur im Stream?

20.04.2022 | Stand: 11:50 Uhr

Wer zeigt Leipzig gegen Union Berlin live im Free-TV? Fußball-Fans freuen sich auf das Halbfinale im DFB-Pokal heute. Nur noch drei Teams sind im Wettbewerb um den "Pott", der nach dem DFB-Pokalfinale 2022 im Mai im Olympiastadion Berlin wieder in die Höhe gereckt wird. Gestern setzte sich Freiburg mit 3:1 beim HSV durch und steht als erster Teilnehmer des Endspiels fest.

Läuft das DFB-Halbfinale im Fernsehen? Wer überträgt? Für Fans gibt es gute Nachrichten: Anders als beispielsweise die Champions League oder die meisten Spiele der Bundesliga wird der DFB-Pokal live auch im Free-TV gezeigt:

Wer überträgt heute Fußball? Das DFB-Pokal-Halbfinale im TV und Stream





Mittwoch, 20.4.: RB Leipzig - Union Berlin , live in der ARD und kostenpflichtig bei Sky

Das Erste bietet neben der TV-Übertragung des DFB-Halbfinales auch einen kostenlosen Livestream in der ARD Mediathek an. Damit kann man beide Spiele auf mobilen Endgeräten wie Tablets, Laptops oder Smartphones anschauen. Auch Bezahlsender Sky setzt Streams ein: Sky-Abonnenten können die Spiele mit der App Sky Go verfolgen - oder via Sky Ticket.

Wann findet das DFB-Pokal-Halbfinale statt? Wann ist DFB-Pokalfinale 2022?

Anstoß zum DFB-Halbfinalspiel ist heute am Mittwoch um 20.45 Uhr.

Das DFB-Pokalfinale in Berlin 2022 steigt am 21. Mai im Olympiastadion.

Leipzig - Union Berlin: Das ist vor dem DFB-Halbfinale heute wichtig

Heute erwartet Leipzig, Sechster Fußball-Bundesliga, den sechstplazierten Union Berlin. RB Leipzig strebt dabei den Einzug in sein drittes DFB-Pokalfinale an. Die Sachsen haben außerdem noch eine Titelchance in der Europa League, in der sie ebenfalls im Halbfinale stehen.

Union Berlin strebt den zweiten Einzug der Vereinsgeschichte ins DFB-Pokal-Endspiel an. Zuletzt verlor der Verein aus Berlin-Köpenick 2001 gegen Schalke 04.

